Ключевые моменты:

В 7:34 в Одессе объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА с Черного моря.

Воздушные силы подтвердили движение дронов; силы ПВО отражают атаку.

Угроза фиксируется для центра города, портовой зоны, Таирова, Черемушек и области.

Прямой угрозы для города на текущий момент нет, но жителям необходимо оставаться в укрытиях.

Воздушные силы Украины сообщили о движении на Одессу как минимум двух групп ударных дронов. Вскоре по ним начали боевую работу силы противовоздушной обороны.

По данным мониторинговых каналов, в настоящее время сохраняется угроза для жителей центра/порта, микрорайонов Таирова и Черемушки, поселка Авангард. Предварительно, часть дронов – пенопластовые «Герберы», но в то же время есть угроза, что некоторые «шахеды» могут заходить на предельно низкой высоте и не фиксироваться.

Также сохраняется угроза для области, в частности, Затоки и Тузлы.

Предварительно, сейчас прямой угрозы для Одессы нет, но до отбоя тревоги желательно оставаться в укрытиях.