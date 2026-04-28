Ключевые моменты:
- В 7:34 в Одессе объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА с Черного моря.
- Воздушные силы подтвердили движение дронов; силы ПВО отражают атаку.
- Угроза фиксируется для центра города, портовой зоны, Таирова, Черемушек и области.
- Прямой угрозы для города на текущий момент нет, но жителям необходимо оставаться в укрытиях.
Воздушные силы Украины сообщили о движении на Одессу как минимум двух групп ударных дронов. Вскоре по ним начали боевую работу силы противовоздушной обороны.
По данным мониторинговых каналов, в настоящее время сохраняется угроза для жителей центра/порта, микрорайонов Таирова и Черемушки, поселка Авангард. Предварительно, часть дронов – пенопластовые «Герберы», но в то же время есть угроза, что некоторые «шахеды» могут заходить на предельно низкой высоте и не фиксироваться.
Также сохраняется угроза для области, в частности, Затоки и Тузлы.
Предварительно, сейчас прямой угрозы для Одессы нет, но до отбоя тревоги желательно оставаться в укрытиях.