Ключевые моменты:
- В Одесской области усилился снегопад, службы работают в усиленном режиме.
- Дороги расчищают круглосуточно, социальная инфраструктура функционирует штатно.
- Временно закрыты пункты пропуска «Орловка» и «Джурджулешты».
- Жителей просят отложить пересечение границы до улучшения погоды.
По информации Измаильской РГА, интенсивность снегопада на юге региона продолжает расти. Из-за блокировки движения со стороны Молдовы и Румынии пересечение государственной границы в этих направлениях на данный момент невозможно. Власти области призывают жителей и перевозчиков временно воздержаться от поездок в сторону границы, чтобы избежать скопления транспорта на трассах.
Параллельно с этим дорожные службы Одесской области переведены на усиленный режим работы. Снегоуборочная техника и подрядные организации работают непрерывно, расчищая и обрабатывая реагентами дороги государственного и местного значения.
Несмотря на погодный вызов, объекты критической инфраструктуры и социальные учреждения региона продолжают работать в штатном режиме. Ситуация остается контролируемой, однако водителей просят быть предельно внимательными и без необходимости не выезжать на дальние расстояния.
