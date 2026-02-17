Ключевые моменты:

Ветер до 15–20 м/с, метель и сильный снег с видимостью всего 200–500 метров.

Гололёд, налипание мокрого снега и сложная ситуация на дорогах.

Шторм в Чёрном море усиливает минную опасность у побережья.

Сильный снег и штормовой ветер в Одессе 18 февраля

По информации Гидрометцентр Черного и Азовского морей, завтра объявлен I (жёлтый) уровень опасности для Одессы и области.

Ночью 18 февраля вдоль побережья ожидается северо-восточный ветер, днём — северо-западный, со скоростью 15–20 м/с. Ночью пройдут умеренные осадки, а днём снег усилится. Местами возможны очень сильные осадки.

Из-за снега видимость ухудшится до 200–500 метров. В течение суток прогнозируются метель, налипание мокрого снега, гололёд и гололедица. На море — значительное волнение. Ночью вдоль побережья возможен опасный подъём уровня воды, а днём в Днепро-Бугском лимане — кратковременное снижение уровня моря.

Одесская мэрия призывает жителей и гостей города быть особенно внимательными и по возможности ограничить передвижение по городу, особенно пожилым людям, детям и беременным женщинам.

Власти просят:

не оставлять автомобили под деревьями и линиями электропередач;

не парковаться на решётках ливневой канализации;

избегать нахождения в пляжной зоне.

Во время гололёда рекомендуется носить обувь с рифлёной подошвой, ходить медленно, слегка согнув ноги в коленях и опираясь на всю ступню. Не держите руки в карманах во время ходьбы и обязательно держитесь за перила на лестнице.

Переходить дорогу нужно максимально осторожно — тормозной путь автомобилей на заснеженной дороге значительно увеличивается. На остановках следует стоять подальше от края проезжей части.

Напомним, из-за непогоды с 05:00 18 февраля 2026 года временно ограничен проезд грузовых автомобилей и пассажирского транспорта на автодороге М-15 Одесса–Рени (Бухарест). Под запрет попали автобусы, микроавтобусы и грузовой транспорт.

Читайте также: В Аркадии забор перекрыл часть дороги: одесситы вынуждены идти по проезжей части