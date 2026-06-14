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10-летняя Александра Паскаль из Одесщины, пострадавшая при обстреле Залива, получила квартиру в Киеве.

Девочка потеряла ногу, пережила запятую и длительный этап реабилитации после трагедии 2022 года.

Жилье станет поддержкой для тренировок и развития спортивной карьеры, в том числе мечты о Паралимпийских играх.

После восстановления Александра вернулась в художественную гимнастику и быстро одержала первые победы.

Александра пережила запятую и ампутацию

10-летняя Александра Паскаль из Одесщины, потерявшая ногу в результате российского обстрела в Затоке, получила квартиру в Киеве. Подарок девочке сделал основатель благотворительного фонда Ринат Ахметов.

В фонде отмечают, что жилье в Киеве станет для девочки важной опорой и местом, где она сможет сосредотачиваться на тренировках и развитии спортивной карьеры. Таким образом, поддерживают стремление Александры связать будущее со спортом, в частности мечту об участии в Паралимпийских играх как спортсменки.

Добавим, что имя Александры стало известно после трагедии 2022 года, когда в результате ракетного удара по Затоке она получила тяжелые ранения, пережила запятую и потеряла ногу. Несмотря на это, девочка прошла длительный этап обновления.

После реабилитации она вернулась к занятиям художественной гимнастикой и менее чем через год после трагедии завоевала золотую медаль на соревнованиях в Черноморске. Впоследствии девочка посетила Олимпийские игры в Париже, участвовала в выходе футболистов на матч Лиги чемпионов в Англии и продолжает добывать спортивные награды.

Мать девочки Мария отметила, что получение квартиры стало неожиданностью для семьи, а жилье в столице существенно поможет из-за регулярных поездок Александры на соревнования.

Напомним, Саша Паскаль недавно завоевала золотую медаль турнира «Carla’s Rhythmic Cup» в Румынии.