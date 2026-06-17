Ключевые моменты:

Саша выступит на главных площадях Парижа, Нью-Йорка, Рио-де-Жанейро, Найроби и Токио.

Девочка хочет через свои выступления рассказать миру правду о войне и исполнить свой «танец свободы».

Поездку организовал благотворительный фонд Рината Ахметова.

Мировое турне Александры Паскаль: в каких городах выступит украинская гимнастка

Уже этим летом Сашу Паскаль ждет настоящее кругосветное путешествие. Мегаполисы, которые она посетит, раскиданы по всей планете — от Европы до Азии и Африки. Девочка исполнит уникальные танцевальные номера на центральных площадях Парижа, Нью-Йорка, Рио-де-Жанейро, Найроби и Токио. Это путешествие стало возможным благодаря поддержке Рината Ахметова.

Сама гимнастка признается, что больше всего ждет поездки в Японию и США — это были ее давние детские мечты. Специально для тура Саша уже подготовила пять разных номеров — по одному для каждой страны. По словам главы наблюдательного совета Фонда Натальи Емченко, за этим марафоном будут наблюдать миллионы людей по всему миру, а сама поездка должна стать главным приключением в жизни Саши.

Перед отправлением девочке собрали стартовый набор путешественника: яркий желтый чемодан, фотоаппарат, чтобы снимать новые страны, и разговорники, по которым Саша уже учит первые иностранные фразы.

Как Александра Паскаль вернулась в гимнастику после ранения

История Саши Паскаль — это пример невероятной стойкости. В 2022 году во время российского ракетного обстрела Одесской области девочка получила тяжелейшие травмы и потеряла ногу. Несмотря на статус инвалидности и сложную реабилитацию, Саша не бросила спорт. Она получила современный беговой протез, заново научилась ходить, а затем — прыгать, садиться на шпагат и крутить пируэты. Сегодня она на равных соревнуется на гимнастическом ковре.

Свои новые победы семья Паскаль будет праздновать уже в собственном доме. Недавно президент ФК «Шахтер» Ринат Ахметов подарил Саше квартиру в Киеве.

Мама девочки, Мария, рассказывает, что дочка уже вовсю обустраивает свою комнату и собирает вещи. Киевское жилье станет для семьи надежным тылом, куда они будут возвращаться после долгих перелетов и мировых гастролей.