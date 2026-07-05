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5 июля в Подольском районе экипаж патрульной полиции остановил 52-летнего мопедиста-нарушителя, который неожиданно взорвал гранату.

В результате детонации осколочные ранения получили двое сотрудников полиции и сам виновник происшествия.

В ходе проверки документов выяснилось, что мужчина находился в розыске за самовольное оставление воинской части.

В Подольске нарушение ПДД закончилось терактом

Рядовое патрулирование улиц группа реагирования патрульной полиции Подольского района превратилось в чрезвычайное происшествие. По данным правоохранителей, 5 июля инспекторы остановили мопедиста, который грубо нарушал Правила дорожного движения.

Во время проверки водительского удостоверения и базы данных правоохранители выяснили, что перед ними находится 52-летний мужчина, который официально числится в статусе СЗЧ. Поняв, что его разоблачили и сейчас передадут военной службе правопорядка, нарушитель пошел на радикальный шаг.

«В дальнейшем мужчина достал гранату и начал угрожать ее применением. Через мгновение раздался взрыв», — сообщили детали инцидента в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

В результате взрыва, двое полицейских получили ранения различной степени тяжести. Сам подрывник также пострадал от собственного оружия.

Сейчас на локации продолжает работу следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции.

После проведения первоочередных следственных действий и установления всех деталей происшествия, событию будет предоставлена правовая квалификация.

Напомним, в июне этого года семейное застолье в Березовском районе едва не закончилось страшной трагедией. После драки обиженный гость швырнул гранату во двор, где находились женщины.