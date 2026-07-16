Ключевые моменты:
- На ЧМ-2026 сыграли 12 легионеров клубов российской премьер-лиги
- Наибольшее представительство имели «Зенит», «Краснодар» и московское «Динамо»
- Анализ подготовил журналист и военнослужащий ВСУ Сергей Чернявский
Спорт давно стал одним из инструментов международной политики, а российский футбол — частью информационной стратегии государства-агрессора. Журналист и общественный деятель, ныне военнослужащий Вооруженных сил Украины Сергей Чернявский проанализировал, как выступили на чемпионате мира-2026 футболисты, представляющие клубы российской премьер-лиги. Анализ основан на официальных протоколах матчей, заявках сборных и статистике турнира.
Какие клубы российской премьер-лиги были представлены на ЧМ-2026
Пока Россия ведет войну против Украины, ее клубы продолжают тратить миллионы на иностранных футболистов. Для кого-то это всего лишь футбольный контракт. Для украинцев — сотрудничество с государством, которое ежедневно убивает мирных людей и разрушает города.
На Мундиале выступили 12 футболистов из клубов российской премьер-лиги. Больше всего представителей делегировали «Зенит», «Краснодар» и московское «Динамо».
Несмотря на международную изоляцию российского футбола, сразу несколько клубов российской премьер-лиги делегировали своих легионеров в национальные сборные, выступавшие на чемпионате мира.
«Зенит»
Именно санкт-петербургский клуб имел наибольшее представительство среди участников Мундиаля.
- Дуглас Сантос (Бразилия) — провел все пять матчей в стартовом составе.
- Луис Энрике (Бразилия) — сыграл лишь один матч, выйдя на замену против Марокко. После этого на поле больше не появлялся.
«Краснодар»
- Джон Кордоба (Колумбия) — один из лучших бомбардиров российской премьер-лиги. Уже на пятой минуте матча 1/16 финала получил тяжелую травму и досрочно завершил выступление на турнире.
- Кевин Ленини (Кабо-Верде) — представлял свою национальную сборную на чемпионате мира.
«Динамо» (Москва)
- Луис Чавес (Мексика)
- Хуан Касерес (Парагвай)
«Локомотив» (Москва)
- Сесар Монтес (Мексика)
Другие представители российской премьер-лиги
- Жилсон Беншимол («Акрон», Кабо-Верде);
- Тео Бонгонда («Спартак», ДР Конго);
- Мохаммад Мохеби («Ростов», Иран);
- Эдгардо Фаринья («Пари НН», Панама);
- Хазем Мастури («Динамо» (Махачкала), Тунис).
Чем завершился чемпионат мира для легионеров клубов российской премьер-лиги
Итоги оказались весьма показательными. Все 12 легионеров, представлявших клубы российской премьер-лиги, завершили борьбу на турнире досрочно. Ни одна из сборных, за которые они выступали, не смогла побороться за чемпионский титул.
Несмотря на международную изоляцию, российский футбол продолжает искать возможности сохранять присутствие в мировом информационном пространстве. Одним из таких инструментов остаются легионеры, выступающие за клубы российской премьер-лиги. Именно их выступления на чемпионате мира российские СМИ использовали как повод говорить о якобы «конкурентоспособности» своего чемпионата.
Однако итоги Мундиаля показали, что ни один из этих футболистов не стал символом спортивного успеха. Российские клубы остаются вне международного футбола, а их присутствие на мировой арене сегодня существует лишь косвенно — благодаря иностранцам, которые согласились продолжить карьеру в чемпионате страны-агрессора.
Каждый легионер, который сознательно выбирает контракт с клубом государства-агрессора, делает собственный моральный выбор. После начала войны спорт перестал быть просто спортом. Сегодня Россия использует его как инструмент своей международной пропаганды.
Ранее мы сообщали о смерти американского сенатора Линдси Грэма, который призывал «надрать зад» Путину.
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Автор — Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ, журналист, общественный деятель, ныне военнослужащий Вооруженных сил Украины