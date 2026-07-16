Ключевые моменты:

На ЧМ-2026 сыграли 12 легионеров клубов российской премьер-лиги

Наибольшее представительство имели «Зенит», «Краснодар» и московское «Динамо»

Анализ подготовил журналист и военнослужащий ВСУ Сергей Чернявский

Спорт давно стал одним из инструментов международной политики, а российский футбол — частью информационной стратегии государства-агрессора. Журналист и общественный деятель, ныне военнослужащий Вооруженных сил Украины Сергей Чернявский проанализировал, как выступили на чемпионате мира-2026 футболисты, представляющие клубы российской премьер-лиги. Анализ основан на официальных протоколах матчей, заявках сборных и статистике турнира.

Какие клубы российской премьер-лиги были представлены на ЧМ-2026

Пока Россия ведет войну против Украины, ее клубы продолжают тратить миллионы на иностранных футболистов. Для кого-то это всего лишь футбольный контракт. Для украинцев — сотрудничество с государством, которое ежедневно убивает мирных людей и разрушает города.

На Мундиале выступили 12 футболистов из клубов российской премьер-лиги. Больше всего представителей делегировали «Зенит», «Краснодар» и московское «Динамо».

Несмотря на международную изоляцию российского футбола, сразу несколько клубов российской премьер-лиги делегировали своих легионеров в национальные сборные, выступавшие на чемпионате мира.

«Зенит»

Именно санкт-петербургский клуб имел наибольшее представительство среди участников Мундиаля.

Дуглас Сантос (Бразилия) — провел все пять матчей в стартовом составе.

Луис Энрике (Бразилия) — сыграл лишь один матч, выйдя на замену против Марокко. После этого на поле больше не появлялся.

«Краснодар»

Джон Кордоба (Колумбия) — один из лучших бомбардиров российской премьер-лиги. Уже на пятой минуте матча 1/16 финала получил тяжелую травму и досрочно завершил выступление на турнире.

Кевин Ленини (Кабо-Верде) — представлял свою национальную сборную на чемпионате мира.

«Динамо» (Москва)

Луис Чавес (Мексика)

Хуан Касерес (Парагвай)

«Локомотив» (Москва)

Сесар Монтес (Мексика)

Другие представители российской премьер-лиги

Жилсон Беншимол («Акрон», Кабо-Верде);

Тео Бонгонда («Спартак», ДР Конго);

Мохаммад Мохеби («Ростов», Иран);

Эдгардо Фаринья («Пари НН», Панама);

Хазем Мастури («Динамо» (Махачкала), Тунис).

Чем завершился чемпионат мира для легионеров клубов российской премьер-лиги

Итоги оказались весьма показательными. Все 12 легионеров, представлявших клубы российской премьер-лиги, завершили борьбу на турнире досрочно. Ни одна из сборных, за которые они выступали, не смогла побороться за чемпионский титул.

Несмотря на международную изоляцию, российский футбол продолжает искать возможности сохранять присутствие в мировом информационном пространстве. Одним из таких инструментов остаются легионеры, выступающие за клубы российской премьер-лиги. Именно их выступления на чемпионате мира российские СМИ использовали как повод говорить о якобы «конкурентоспособности» своего чемпионата.

Однако итоги Мундиаля показали, что ни один из этих футболистов не стал символом спортивного успеха. Российские клубы остаются вне международного футбола, а их присутствие на мировой арене сегодня существует лишь косвенно — благодаря иностранцам, которые согласились продолжить карьеру в чемпионате страны-агрессора.

Каждый легионер, который сознательно выбирает контракт с клубом государства-агрессора, делает собственный моральный выбор. После начала войны спорт перестал быть просто спортом. Сегодня Россия использует его как инструмент своей международной пропаганды.

Ранее мы сообщали о смерти американского сенатора Линдси Грэма, который призывал «надрать зад» Путину.

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Автор — Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ, журналист, общественный деятель, ныне военнослужащий Вооруженных сил Украины