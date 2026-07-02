Ключевые моменты:

В горсовете требуют пересмотреть и уменьшить границы зоны ЮНЕСКО и исторического ареала Одессы, оставив под охраной только несколько ключевых локаций.

Жесткие бюрократические ограничения ЮНЕСКО мешают решать даже элементарные коммунальные вопросы, тормозят инвестиции и восстановление разрушенных зданий.

Нынешние масштабы охранной зоны называют «неадекватными» и «бременем на плечах города».

«ЮНЕСКО не заинтересовано в нашем городе»: жесткая критика в горсовете

На заседании постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности, экономической, инвестиционной, государственной регуляторной политики и предпринимательства обсудили проблему исторического центра Одессы, включенного в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

По мнению народных избранников, нынешние гигантские масштабы защитной зоны парализуют развитие Одессы и мешают ее восстановлению во время войны.

С резкой критикой действующих ограничений на заседании комиссии выступил депутат Роман Сеник. Он подчеркнул, что чиновники и профильные департаменты сейчас находятся в шоке, так как из-за международных правил не понимают, как решать текущие проблемы исторического центра.

«Зона ЮНЕСКО — это трагедия для нашего города. Люди, которые так рвались к этой зоне ЮНЕСКО, теперь вообще не понимают, как её реализовывать. И ЮНЕСКО не очень заинтересовано в нашем городе, и наши руководители департаментов в шоке от того, что нужно делать для того, чтобы решить даже проблемные вопросы», — заявил Сеник.

Депутат пояснил, что речь не идет о полном отказе от статуса, но рамки охранной зоны необходимо срочно сужать до реальных масштабов.

«Его нужно однозначно пересмотреть. Тот масштаб, который сейчас занесен в зону ЮНЕСКО, — это неадекватно ни с точки зрения развития, ни с точки зрения возможного финансирования, ни с точки зрения войны, восстановления и тому подобного. Нам нужно выбрать несколько основных мест, которые должны быть в зоне ЮНЕСКО, а от всего остального нужно избавиться от этого бремени на наших плечах», — отметил депутат.

По мнению членов комиссии, пока границы исторического ареала остаются такими огромными, Одесса физически не сможет выполнять международные требования и реализовывать крупные инвестиционные или инфраструктурные проекты.

Проблема жестких ограничений в центре Одессы действительно стоит остро с момента получения статуса. Примером тому служит длительная эпопея с компенсациями за разрушенное жилье. Из-за сложнейших бюрократических процедур владельцы квартир в домах-памятниках архитектуры долгое время не могли получить выплаты на ремонт после российских обстрелов.

Проблему удалось сдвинуть с мертвой точки только после вмешательства Одесской областной военной администрации (ОВА) на государственном уровне. Напомним, Кабинет Министров Украины уже пошел на уступки и официально упростил эти ограничения, благодаря чему программа «єВідновлення» наконец-то полноценно заработала для жителей памятников архитектуры.

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