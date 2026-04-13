Ключевые моменты:

В ночь на 14 апреля на поверхности почвы прогнозируются заморозки.

В Одессе объявлен І уровень опасности (желтый).

Днем температура поднимется до +11…+13°С, без существенных осадков.

Погода в Одессе 14 апреля

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе и области в ночь на 14 апреля ожидаются заморозки на поверхности почвы до 0–2°С. В связи с этим синоптики объявили неблагоприятные метеорологические условия І уровня опасности (желтого).

В городе прогнозируется облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Ветер будет слабым, переменных направлений, со скоростью 3–8 м/с. Температура воздуха ночью составит +3…+5°С, однако у поверхности грунта возможны заморозки. Днем воздух прогреется до +11…+13°С.

Прогноз по Одесской области

В Одесской области погодные условия будут схожими: облачно с прояснениями, без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 0°С до +5°С, в отдельных районах возможны заморозки в воздухе до 0°С и ниже. На поверхности почвы температура может опускаться до 0–5°С мороза.

Днем столбики термометров поднимутся до +11…+16°С.

Из-за тумана на автодорогах области ночью и утром местами ухудшится видимость до 200–500 метров, что может осложнить движение транспорта.

