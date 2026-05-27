Ключевые моменты:
- В Одессе ночью ожидается дождь, днем – переменная облачность.
- Ветер северо-западный 9-14 м/с, местами порывы до 15-17 м/с.
- Температура воздуха днем поднимется до +22°С, в области – до 23°С тепла.
Прогноз погоды в Одессе на 28 мая
В Одессе завтра ожидается переменная облачность. Ночью дождь.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Ночью похолодает до 14-16°С, а днем столбики термометров покажут вполне комфортные 20-22 °С.
Прогноз погоды в Одесской области на 28 мая
По Одесской области завтра обещает быть похожей, но со своими особенностями. Ночные дожди пройдут лишь местами, а вот ветер может допекать сильнее – синоптики предупреждают о локальных порывах до 15-17 м/с.
Температура по региону ночью опустится до 11-16°С, а днем воздух прогреется в пределах 18-23°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
Фото Марии Котовой