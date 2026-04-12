Что известно
На заседании рабочей группы Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства сообщили о проблемах придунайских озер в Одесской области.
Специалисты предупреждают: без комплексных решений водоема, как Хаджибейское, начнут мели уже летом.
Следует отметить, что в этом году некоторые озера наполнились водой из Дуная естественным образом. Однако в министерстве подчеркивают, что это лишь краткосрочный эффект, не устраняющий корни проблемы.
В общем, самая плохая ситуация на ключевых водоемах: Катлабусе, Китали и Сафьяне. Ведь летом здесь снижается уровень воды, нарушается водообмен, а значительная часть ресурса улетучивается.
Чтобы стабилизировать ситуацию, планируется модернизировать систему управления водными ресурсами: установить автоматические датчики уровня воды и автоматизировать шлюзы для регулирования подачи воды из Дуная. Кроме того, рассматривают энергоэффективные технологии. В частности, солнечные панели для насосных станций, что снизит затраты на содержание инфраструктуры.
Особое внимание было уделено проектам принудительного наполнения, прежде всего, озеру Катлабух, которое является основным источником для орошения и водоснабжения общин юга Одесщины. Часть построек перейдет на баланс областной администрации для лучшего удержания и эксплуатации.
Напомним, река Кагач, которую местные называют Фонтанкой, еще недавно была естественным оазисом в степи. Сегодня ее водность стремительно падает, а отдельные участки уже пересыхают.