Ключевые моменты:

Угрожающая ситуация с придунайскими озерами Одесщины.

Без системных решений – обмеление уже летом (Хаджибейское, Катлабуси, Китали, Сафьяни).

Весной некоторые озера наполнились водой из Дуная естественно, но это временный эффект.

Проблемы: снижение уровня воды летом, нарушение водообмена, высокое испарение.

Планируемые решения: модернизация системы – автоматические датчики, автоматизированные шлюзы, солнечные панели для насосов, энергоэффективные технологии.

Что известно

На заседании рабочей группы Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства сообщили о проблемах придунайских озер в Одесской области.

Специалисты предупреждают: без комплексных решений водоема, как Хаджибейское, начнут мели уже летом.

Следует отметить, что в этом году некоторые озера наполнились водой из Дуная естественным образом. Однако в министерстве подчеркивают, что это лишь краткосрочный эффект, не устраняющий корни проблемы.

В общем, самая плохая ситуация на ключевых водоемах: Катлабусе, Китали и Сафьяне. Ведь летом здесь снижается уровень воды, нарушается водообмен, а значительная часть ресурса улетучивается.

Чтобы стабилизировать ситуацию, планируется модернизировать систему управления водными ресурсами: установить автоматические датчики уровня воды и автоматизировать шлюзы для регулирования подачи воды из Дуная. Кроме того, рассматривают энергоэффективные технологии. В частности, солнечные панели для насосных станций, что снизит затраты на содержание инфраструктуры.

Особое внимание было уделено проектам принудительного наполнения, прежде всего, озеру Катлабух, которое является основным источником для орошения и водоснабжения общин юга Одесщины. Часть построек перейдет на баланс областной администрации для лучшего удержания и эксплуатации.

Напомним, река Кагач, которую местные называют Фонтанкой, еще недавно была естественным оазисом в степи. Сегодня ее водность стремительно падает, а отдельные участки уже пересыхают.