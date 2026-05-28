Ключевые моменты:
- В Одессе днем 29 мая возможен кратковременный дождь, а воздух прогреется всего до 17-19°С.
- По Одесской области будет немного теплее – в течение дня столбики термометров покажут от 17°С до 22°С.
- Скорость северо-западного ветра на территории всего региона будет достигать ощутимых 9-14 метров в секунду.
Прогноз погоды в Одессе на 29 мая
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра в Одессе переменная облачность. Также горожанам, возможно пригодятся зонты и легкие куртки: днем ожидается кратковременный дождь.
Комфорта не добавит и порывистый северо-западный ветер со скоростью 9-14 м/с.
Температура воздуха ночью составит 10-12°С выше нуля, а днем не поднимется выше 17-19°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 28 мая
По Одесской области завтра также ожидается переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Ночные показатели будут еще ниже – от 7°С до 12°С тепла. Зато днем в регионе воздух прогреется до 17-22°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
Также напоминаем, что из-за аварийно-ремонтных работ на железнодорожном переезде с 08:00 30 мая до 20:00 31 мая на автодороге Н-33 Одесса – Белгород-Днестровский – Монаши возле поселка Великодолинское временно перекроют движение транспорта.
Фото Анжелы Королевич