Ключевые моменты:

В пятницу, 29 мая, серьезных геомагнитных возмущений не ожидается.

Солнечная активность находится на низком уровне, вероятность большого шторма — всего 1%.

Хотя риск бури крайне мал, метеочувствительным людям стоит внимательнее отнестись к своему самочувствию в конце недели.

Магнитные бури и геомагнитный прогноз на конец мая

По прогнозу астрофизиков, в том числе экспертов из British Geological Survey Geomagnetism, 29 мая геомагнитное поле Земли будет находиться в диапазоне от спокойного до нестабильного. Вероятность возникновения малого геомагнитного шторма составляет всего 5%, а сильного — не более 1%.

Низкая активность на Солнце подтверждается и данными за последние сутки: произошло всего две вспышки класса С, которые не оказывают существенного влияния на нашу планету. Общее количество солнечных пятен в данный момент — 64.

Хотя метеорологи не исключают возможность солнечных вспышек класса М (40%) или даже класса Х (5%), они не ожидают прямых попаданий в сторону Земли, способных вызвать хаос в атмосфере.

Несмотря на оптимистичный прогноз, не забывайте следить за своим здоровьем, ведь солнечная активность постоянно меняется. Магнитные бури, даже слабые, могут влиять на тонус сосудов и работу нервной системы. Если вы метеочувствительны, постарайтесь провести эту пятницу в спокойном ритме.

Читайте также: Куяльник станет туристическим магнитом: в Одесской области презентовали маршруты «Чумацкого шляху»