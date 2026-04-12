Ключевые моменты:

В результате оползня пострадали порядка 20 домов, многие из которых полностью разрушены.

Новые трещины достигают 12 см в ширину, угрожая строениям уже второй линии застройки.

Основными причинами трагедии называют отсутствие центральной канализации (слив воды из бассейнов и выгребных ям прямо в почву) и строительство высотного здания неподалеку.

Оползень в Черноморске и текущее состояние береговой линии

Ситуация в районе 9-го микрорайона Черноморска остается критической. За последние несколько лет дома, которые раньше стояли на одном уровне с дорогой, съехали вниз на несколько метров. Общая протяженность участка обвала составляет около 800–900 метров. Состояние береговой линии спустя несколько лет после масштабного оползня показал автор ютуб-канала «Зоотроп».

По его словам, несмотря на попытки городских властей укрепить берег в прошлом, подвижки породы продолжаются. Одной из главных проблем эксперты называют человеческий фактор. На склоне не было централизованной канализации, поэтому вода из выгребных ям и бассейнов десятилетиями подмывала почву.

Кроме того, строительство высотки в непосредственной близости от обрыва также создало избыточную нагрузку на нестабильный грунт.

На данный момент берегоукрепительные работы фактически заброшены. На побережье лежат сотни тонн гранита, который был закуплен городом для спасения берега, но сейчас он просто зарастает травой и мхом. Тем временем оползень продолжает «рвать» остатки дорог и заборов, приближаясь к жилым участкам, которые ранее считались безопасными.

Автор видео предупреждает, что аналогичная ситуация может повториться и на Гагаринском плато, где из-за плотной застройки высотными домами риски единовременного масштабного обрушения еще выше.

