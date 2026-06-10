Ключевые моменты:
- Амбассадоры безбарьерности проверили доступность автобусного маршрута С3 в Одессе.
- Основной проблемой стали автомобили, припаркованные вплотную к остановкам общественного транспорта.
- Из-за неправильной парковки водители не могут полностью опустить пандус для пассажиров на колясках.
- По итогам проверки рекомендации передадут для дальнейшей корректировки программы «Безбарьерная Одесса».
В Одессе амбассадоры безбарьерности совершили мониторинговую поездку на социальном автобусном маршруте С3, который курсирует от улицы Святослава Рихтера до улицы Дегтярной.
Как сообщили сегодня в мэрии города, в мониторинговом выезде вместе с профильными службами приняли участие ветеран Денис с позывным «Еврей» и участник «Игр непокоренных – 2025» Евгений Каус. Вместе с ними на линию выехали представители профильных служб Одесской мэрии, чтобы сразу фиксировать все недочеты.
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По словам проверяющих, сами автобусы на маршруте С3 удобные, но хаотичная парковка легковых машин фактически сводит эти преимущества к нулю.
Как оказалось, водители оставляют свои автомобили вплотную к остановкам. Из-за этого автобус не может подъехать к бордюру, а водитель – физически не может опустить пандус на тротуар, блокируя выход для пассажиров на креслах колесных.
«Есть недостатки, есть над чем работать. Но хочу подчеркнуть: безбарьерность – это не только о пандусах, но и об уважении и внимании к потребностям людей с инвалидностью. Культуру отношения к ним в нашей громаде еще нужно повышать», – заявила первый заместитель начальника Одесской городской военной администрации Надежда Задорожная.
Также участники проверки добавили, что в Одессе нужно системно обучать и самих водителей маршруток – они должны уметь правильно общаться и помогать пассажирам с инвалидностью.
«Пожалуйста, мы обращаемся к водителям: не препятствуйте общественному транспорту. Проявляйте культуру и уважение к людям с инвалидностью», – призвали амбассадоры безбарьерности.
Все замечания амбассадоров безбарьерности теперь помогут скорректировать городскую программу «Безбарьерная Одесса», в которой заложены деньги на устранение таких преград.
В ближайшее время амбассадоры планируют проверить доступность одесских пляжей.