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Амбассадоры безбарьерности проверили доступность автобусного маршрута С3 в Одессе.

Основной проблемой стали автомобили, припаркованные вплотную к остановкам общественного транспорта.

Из-за неправильной парковки водители не могут полностью опустить пандус для пассажиров на колясках.

По итогам проверки рекомендации передадут для дальнейшей корректировки программы «Безбарьерная Одесса».

В Одессе амбассадоры безбарьерности совершили мониторинговую поездку на социальном автобусном маршруте С3, который курсирует от улицы Святослава Рихтера до улицы Дегтярной.

Как сообщили сегодня в мэрии города, в мониторинговом выезде вместе с профильными службами приняли участие ветеран Денис с позывным «Еврей» и участник «Игр непокоренных – 2025» Евгений Каус. Вместе с ними на линию выехали представители профильных служб Одесской мэрии, чтобы сразу фиксировать все недочеты.

По словам проверяющих, сами автобусы на маршруте С3 удобные, но хаотичная парковка легковых машин фактически сводит эти преимущества к нулю.

Как оказалось, водители оставляют свои автомобили вплотную к остановкам. Из-за этого автобус не может подъехать к бордюру, а водитель – физически не может опустить пандус на тротуар, блокируя выход для пассажиров на креслах колесных.

«Есть недостатки, есть над чем работать. Но хочу подчеркнуть: безбарьерность – это не только о пандусах, но и об уважении и внимании к потребностям людей с инвалидностью. Культуру отношения к ним в нашей громаде еще нужно повышать», – заявила первый заместитель начальника Одесской городской военной администрации Надежда Задорожная.

Также участники проверки добавили, что в Одессе нужно системно обучать и самих водителей маршруток – они должны уметь правильно общаться и помогать пассажирам с инвалидностью.

«Пожалуйста, мы обращаемся к водителям: не препятствуйте общественному транспорту. Проявляйте культуру и уважение к людям с инвалидностью», – призвали амбассадоры безбарьерности.

Все замечания амбассадоров безбарьерности теперь помогут скорректировать городскую программу «Безбарьерная Одесса», в которой заложены деньги на устранение таких преград.

В ближайшее время амбассадоры планируют проверить доступность одесских пляжей.