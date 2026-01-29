Ключевые моменты:

За сутки восстановлено электроснабжение 105 тысяч семей в 524 населенных пунктах.

Без света остаются 43,7 тыс. семей в 188 селах и поселках.

Наиболее сложная ситуация на Подолье: обрывы линий и поврежденные опоры.

Энергетики работают круглосуточно, задействованы аварийные бригады и спецтехника.

Как сообщили сегодня в компании, несмотря на колоссальные усилия ремонтных бригад, ситуация в области остается сложной. По состоянию на 11:00 29 января, без света временно остаются еще 43,7 тысячи семей в 188 городах и селах Одесчины.

«Самая тяжелая ситуация остается в Подольском районе. Из-за наледи обрываются линии электропередачи, ломаются опоры. Есть случаи, когда на одной линии, пролегающей через поля, произошло 30 обрывов провода, а дорога к местам повреждений – сплошной каток», – рассказали в ДТЭК.

В компании подчеркивают, что задействовали все возможные ресурсы.

«Мы понимаем, как трудно оставаться без света. Сейчас задействованы все аварийные бригады и спецтехника, мы работаем при поддержке местных властей круглосуточно, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в каждый дом», – отмечают энергетики.

Ранее в компании ДТЭК «Одесские электросети» предупредили о временных отключениях света сегодня, 29 января, в Приморском районе Одессы, где проводятся аварийные работы.

