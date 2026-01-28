Ключевые моменты:

29 января во всех регионах Украины стартуют графики почасовых отключений электроэнергии по решению «Укрэнерго».

В Одесской области графики будут применяться частично.

В Одессе и в отдельных районах продолжаются аварийные отключения без графиков.

Компания ДТЭК «Одесские электросети» обнародовала графики отключений для Одесской области на 29 января.

Правда, в ДТЭК отмечают, что стабилизационные графики применяются только там, где разрешается состояние сетей. Аварийные отключения необходимы для разгрузки поврежденного оборудования и избегания больших аварий.

Компания также предупреждает: графики могут меняться по новым командам от «Укрэнерго».

Где проверить актуальные графики и отключения

Проверить актуальные данные жители Одессы и области могут:

на сайте компании ДТЭК «Одесские электросети»;

в группе Viber;

в чат-боте в Telegram.

Читайте также: Как свет нормировали в прошлом: в Одессе показывают уникальные светильники и документы.