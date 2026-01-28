Ключевые моменты:
- 29 января во всех регионах Украины стартуют графики почасовых отключений электроэнергии по решению «Укрэнерго».
- В Одесской области графики будут применяться частично.
- В Одессе и в отдельных районах продолжаются аварийные отключения без графиков.
Компания ДТЭК «Одесские электросети» обнародовала графики отключений для Одесской области на 29 января.
Правда, в ДТЭК отмечают, что стабилизационные графики применяются только там, где разрешается состояние сетей. Аварийные отключения необходимы для разгрузки поврежденного оборудования и избегания больших аварий.
Компания также предупреждает: графики могут меняться по новым командам от «Укрэнерго».
Где проверить актуальные графики и отключения
Проверить актуальные данные жители Одессы и области могут:
- на сайте компании ДТЭК «Одесские электросети»;
- в группе Viber;
- в чат-боте в Telegram.
