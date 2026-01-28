отключения света
отключения света в Одессе

Ключевые моменты:

  • 29 января во всех регионах Украины стартуют графики почасовых отключений электроэнергии по решению «Укрэнерго».
  • В Одесской области графики будут применяться частично.
  • В Одессе и в отдельных районах продолжаются аварийные отключения без графиков.

Компания ДТЭК «Одесские электросети» обнародовала графики отключений для Одесской области на 29 января.

графік відключення світла

Правда, в ДТЭК отмечают, что стабилизационные графики применяются только там, где разрешается состояние сетей. Аварийные отключения необходимы для разгрузки поврежденного оборудования и избегания больших аварий.

Компания также предупреждает: графики могут меняться по новым командам от «Укрэнерго».

Где проверить актуальные графики и отключения

Проверить актуальные данные жители Одессы и области могут:

Читайте также: Как свет нормировали в прошлом: в Одессе показывают уникальные светильники и документы.

