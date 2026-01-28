Ключевые моменты:

Отключение света: 29 января с 9:00 до 16:00 в Одессе.

Зона поражения: Одесский район области, включая объекты критической инфраструктуры.

Одесская область без света из-за обстрелов, гололеда и аварии.

Что известно

По информации ДТЭК «Одесские электросети», 29 января, с 9:00 до 16:00 энергетики будут проводить аварийный ремонт энергетического оборудования.

Добавим, что в этот период будет временно обесточен Одесский район области, в частности, в городе Одесса – Приморский район. Также возможны перерывы в электроснабжении объектов критической инфраструктуры.

Напомним, 28 января, Одесская область продолжает оставаться без света из-за обстрелов, сильного гололеда и аварий на сетях. Несмотря на сложные условия, энергетики работают круглые сутки.

