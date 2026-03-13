Ключевые детали:
- В области действуют стабилизационные графики по часам.
- В Одессе используются экстренные отключения.
- Расписания могут корректироваться в течение суток.
Отключения вводятся с учетом текущего состояния энергосистемы и технических характеристик электросетей, поэтому графики могут изменяться в реальном времени в течение дня.
По данным ДТЭК Одесские электросети, стабилизационные графики реализуются в районах области, где это технически возможно. В Одессе же экстренные отключения связаны с последствиями вражеских атак.
Энергетики рекомендуют жителям следить за свежими обновлениями и проверять текущие графики на официальных каналах компании.
Где проверить актуальные графики и отключения
Проверить актуальные данные жители Одессы и области могут:
- на сайте компании ДТЭК «Одесские электросети»;
- в группе Viber;
- в чат-боте в Telegram.
