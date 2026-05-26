Ключевые моменты:

В результате падения сбитого БпЛА 29 апреля 2026 года в Одесской области горел Дунайский биосферный заповедник, огонь охватил около 1080 га.

Пострадала уникальная экосистема, в атмосферу попало около 800 тыс. тонн продуктов горения.

Экологи оценили ущерб в почти 8 млрд грн.

Последствия атаки БпЛА: данные Госэкоинспекции

Как сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа, масштабный пожар на территории Дунайского биосферного заповедника вспыхнул 29 апреля 2026 года в результате очередной атаки РФ по Одесской области. Из-за падения сбитого БпЛА загорелись камыш и плавневая растительность. Вогонь охватил территорию площадью 1080 гектаров.

«Дунайский биосферный заповедник – одна из самых ценных природоохранных территорий Украины. Здесь сосредоточены уникальные экосистемы, места гнездования птиц, водно-болотные угодья и редкие виды флоры и фауны. Масштабные пожары на таких территориях имеют долгосрочные последствия для природной среды. В результате горения в атмосферный воздух попало почти 800 тысяч тонн продуктов горения, из которых 770 тонн составляет CO₂», – рассказали экологи.

8 миллиардов за выжженную землю

Специалисты инспекции провели расчет убытков, нанесенных окружающей среде. Общая сумма ущерба составила почти 8 миллиардов гривен.

Все материалы и расчеты переданы в Оперативный штаб Государственной экологической инспекции Украины для фиксации вреда, причиненного природным территориям в результате военных действий.

Напомним, вечером 25 мая Россия нанесла комбинированный ракетно-дроновый удар по Одесскому региону. В результате атаки баллистикой пострадал объект инфраструктуры. Погиб один человек, еще трое ранены. Ударной волной повреждены жилые дома, инфраструктурный объект и школа.

