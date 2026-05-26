Ключевые моменты:

В результате атаки погиб один человек, трое пострадали.

В жилых домах выбило около 50 окон, повреждена школа.

Коммунальные службы всю ночь ликвидировали последствия удара.

Атака на Одессу 25 мая: есть погибший и пострадавшие

По данным Одесской военной городской администрации, вечером 25 мая российские войска атаковали регион ракетами и дронами. В Одессе под удар попал объект инфраструктуры — повреждены фасад и остекление здания, а также расположенные рядом дома.

Во время атаки погиб один человек. Медики пытались спасти пострадавшего, однако травмы оказались слишком тяжелыми. Еще три человека получили ранения. Им оказывают медицинскую помощь, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

В Одессе повреждены жилые дома и школа

Взрывная волна выбила окна в учебном заведении и соседних жилых домах. На месте сразу начали работать спасатели, коммунальные службы и специалисты районной администрации. Они обследовали здания, фиксировали повреждения и помогали жителям.

По состоянию на 7:00 утра коммунальщики завершили основные работы в жилом секторе. В пяти домах, где ударной волной выбило около 50 окон, последствия уже ликвидировали.

Работы продолжаются в школе — там повреждено 47 окон. Для ремонта привлекли специальную технику, чтобы как можно быстрее закрыть оконные проемы.