Ключевые моменты:

В области нарастили темпы ликвидации ям на трассах государственного значения.

Работы идут на ключевых дорогах, соединяющих Одессу с другими городами и пунктами пропуска.

Ремонт выполняют в рамках текущего содержания дорог.

Ремонт дорог в Одесской области: где ликвидируют ямы

В Одесская область дорожные службы продолжают устранять ямы на автодорогах государственного значения. Такие повреждения появились после зимнего периода.

Как сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области, сейчас работы ведутся на основных экономических и логистических маршрутах региона.

Ремонт проводится на таких трассах:

М-05 Киев – Одесса

М-15 Одесса – Рени (на Бухарест)

М-27 Одесса – Черноморск

М-28 Одесса – Пивденный

Н-33 Одесса – Белгород-Днестровский – Монаши

М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск

Р-72 КПП «Старокозачье» – Белгород-Днестровский

Р-55 Одесса – Вознесенск – Новый Буг

Ямочный ремонт трасс после зимы

Дорожники объясняют, что зимой из-за перепадов температуры и осадков дорожное покрытие разрушается, поэтому весной приходится проводить ямочный ремонт. Основная цель — восстановить безопасное движение транспорта и поддерживать дороги в нормальном состоянии. Ремонт проводится в рамках эксплуатационного содержания автодорог.

Ранее мы писали, что этой зимой одна из главных дорог страны, соединяющая Одессу и Киев, превратилась в полосу препятствий. Из-за ям и разрушенного асфальта движение на трассе местами практически останавливается, а автомобили получают серьёзные повреждения.

Напомним, к апрелю этого года в нашем регионе планируют восстановить 190 километров трассы Киев-Одесса. Общая площадь повреждений, которые нужно ликвидировать, составляет около 80 тысяч квадратных метров.

