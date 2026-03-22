Ключевые моменты:

Суд возобновил дело против экс-заместителя мэра Одессы после его возвращения в город.

Брындак проходит по делу о преступной организации, из-за которой город понёс многомиллионные убытки.

Следствие утверждает, что чиновник получил незаконную выгоду при покупке элитной недвижимости.

Суд над Олегом Брындаком: почему дело снова в повестке?

Высший антикоррупционный суд возобновил рассмотрение уголовного дела против бывшего заместителя городского головы Одессы Олега Брындака. Решение об этом было принято 13 марта, пишет Центр публичных расследований.

Рассмотрение дела было приостановлено в августе 2025 года в связи с его мобилизацией, но теперь прокурор ходатайствовал о возобновлении рассмотрения дела потому, что бывший заместитель городского головы вернулся в город.

«Возобновить производство по уголовному производству по обвинению в совершении уголовных правонарушений», – говорится в решении.

Олег Брындак – фигурант уголовного дела

В декабре 2024 года Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура передали в суд дело преступной организации в Одессе.

По версии следствия, из-за действий ее фигурантов громада потеряла 689 миллионов гривен. Среди 16 обвиняемых — экс-мэр города Геннадий Труханов, должностные лица городского совета, в том числе и тогдашний глава фракции «Доверяй делам» Олег Брындак. Кроме того, в производстве фигурирует и известный бизнесмен Владимир Галантерник.

В рамках этого расследования суд выделил материалы относительно Олега Брындака в отдельное уголовное производство. Речь идет о делах по незаконному отчуждению земельных участков на территории Одесской громады. В расследовании фигурировали, в частности, такие объекты как одесский аэропорт и помещение бывшего завода «Краян».

