Ключевые моменты:

Жалоба подана из-за давления САП на прокуроров и манипуляций с активами города.

Город получил только старое имущество, основные мощности аэропорта остались у фигурантов дела.

Депутат требует привлечь руководителя САП к ответственности за нарушение закона и интересов Одессы.

Жалоба на САП по делу Одесского аэропорта

Ольга Квасницкая, депутат Одесского горсовета, официально обратилась в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров с жалобой на Александра Клименко, руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. По её словам, действия САП нарушают интересы города в деле о захвате имущества КП «Международный аэропорт Одесса» на сумму более 2,5 млрд грн.

Квасницкая утверждает, что вместо полной защиты интересов Одессы руководитель САП публично заявил о «возвращении» аэропорта громаде, но на самом деле городу передали лишь старый терминал и устаревшее имущество. Основные мощности аэропорта остаются у фигурантов дела, а обещанная компенсация в 2,5 млрд грн не поступила.

Аэропорт Одессы: очередной кулуарный «договорняк»?

По словам депутата, руководство САП оказывало давление на процессуальных руководителей, игнорировало позицию детективов НАБУ и заключало соглашение на условиях подозреваемых. Фигурантов дела якобы привозили из СИЗО прямо в здание САП для переговоров, игнорируя позицию детективов НАБУ, которые настаивали на полном возврате объекта государству.

Квасницкая требует от Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП) открыть производство против Александра Клименко. Она настаивает, что антикоррупционные органы не должны становиться инструментом для «отбеливания» коррупционных схем, особенно когда речь идет о стратегическом объекте инфраструктуры в преддверии возможного открытия неба Украины.

«Позволить, чтобы имущество громады становилось разменной монетой в кулуарных «договорняках», а антикоррупционные органы использовались для легализации потери городских активов — это предательство тех, кто отстаивал антикоррупционную архитектуру все эти годы!» — отмечает Ольга Квасницкая.

Напомним, САП и НАБУ разоблачили схему незаконного завладения аэропортом «Одесса». В результате таких действий местному бюджету нанесен ущерб на общую сумму более 2,5 млрд грн, часть из которых, а именно 118 млн грн, это стоимость аэропорта, а другая – незаконно присвоенная прибыль.