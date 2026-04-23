Ключевые моменты:

Фейковые автомобили из Европы для ВСУ, маскировавшиеся под волонтеров и брокеров, требовали предоплаты за растаможку.

Жертвы: военные из 14 регионов Украины.

Задержаны 6 мошенников из Одесского района.

Обманывали военных по всей Украине

Группа мошенников из Одесского района в возрасте 21–28 лет маскировалась под продавцов автомобилей из Европы для нужд ВСУ. Они обманули не менее 11 военнослужащих, их родственников и волонтеров.

По данным следствия, мошенники размещали объявления в соцсетях и на торговых платформах. Добавим, что преступники распределяли роли: представлялись волонтерами, таможенными брокерами или перевозчиками. А для доверия использовали фото реальных волонтеров, фейковые профили и требовали предоплату за растаможку, транспортировку и документы. После первых платежей обещали, что авто в пути, а затем требовали деньги на страхование, горючее или доставку. Со временем мошенники исчезали и не отвечали на звонки и сообщения.

Для секретности злоумышленники использовали отдельные телефоны и SIM-карты, переводя средства на счета «дропов» — подставных лиц из Киевской и Днепропетровщины.

Добавим, что с января по август 2025 года жертвами стали люди из 14 регионов Украины, общий ущерб превысил 1 млн грн. Потерпевшие подали гражданские иски на возмещение.

В ходе обысков изъяли телефоны, авто, деньги и доказательства. Задержали шестерых, включая организатора и соорганизатора — молодых людей из Одесского района. Им предъявили обвинения в мошенничестве в условиях военного положения, повторно по предварительному сговору группой и организованной группой. Одного объявили в розыск. Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Читайте также: В Одесской области офицера ТЦК задержали на взятке (видео)