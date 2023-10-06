Заместитель мэра Одессы пошел служить в ВСУ — местные СМИ

Одесское издание утверждает, что Олег Брындак, исполняющий обязанности зама Одесского городского головы Геннадия Труханова теперь служит в Вооруженных силах Украины.

Об этом сообщает интернет ресурс “Одесса онлайн” со ссылкой на свои источники в мэрии.

Быль ли чиновник мобилизован, или записался в армейские ряды добровольно, издания не уточняет.

Олег Брындак занимает в Одесском городском совете сразу две должности: он исполняющий обязанности заместителя городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета и, в тоже время, управляющий делами исполнительного комитета Одесского городского совета.

По регламенту работы мэрии, в том случае, если Олег Брындак не может выполнять свою работы, его полномочия передаются вице-мэру Светлане Бедреге или первому заместителю городского головы Сергею Тетюхину.

Биография Олега Брындака

Кстати, с 1997 по 2000 год Бриндак был старшим офицером одного из управлений Службы безопасности Украины в Одесской области. Так что военный опыт у чиновника есть.

Последующая его профессиональная биография следующая:

С 2015 года депутат Одесского городского совета 7 созыва от Политической партии «Доверяй делам». Председатель постоянной депутатской комиссии по землеустройству и земельным отношениям.

С ноября 2015 года – советник Одесского городского головы. 4 ноября 2013 — 25 мая 2014 — и.о. Одесский городской голова.

2010-2015 годы – депутат Одесского городского совета 6 созыва по списку Партии регионов, секретарь Одесского городского совета 6 созыва. 2006-2010 годы – депутат Одесского городского совета 5 созыва по списку от «Оппозиционного блока «Не так!».

2007-2010 годы – директор ЧП «Центр политических исследований». 2000-2007 годы – руководитель Центра политических исследований ООО «Институт региональных проблем».

Первое его высшее образование — историческое, но впоследствии к нему он еще добавил диплом юриста и ученую степень кандидата исторических наук.

Олег Бриндак – фигурант уголовного дела

В 2022 году против Олега Брындака были предъявлены уголовные обвинения. Прокуратура на НАБУ утверждают, что он принимал участие в преступной организации, созданной бизнесменами Кауфманом и Грановским.

Тогда НАБУ и САП утверждали, что участники преступной организации занимались регулярным подкупом чиновников Одесского горсовета. В частности, с ноября 2021 по август 2022 заместитель мэра Одессы и руководитель аппарата горсовета Олег Бриндак получил почти 2,5 миллиона гривен, а первый заместитель Труханова Михаил Кучук с марта по июль 2022 разбогател на 900 тысяч.

Олег Брындак даже был задержан, но он вышел из СИЗО, потому что за него внесли залог в почти 25 миллионов гривен. Следствие продолжается и сейчас.