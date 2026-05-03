Ключевые моменты:

Младенец умер в больнице после критического истощения и недоедания.

Семья состояла на учете, но, по данным следствия, дети не были защищены должным образом.

Арестованы документы и техника службы по делам детей как возможные доказательства халатности.

Чиновники под следствием из-за гибели младенца в Белгород-Днестровском

В Одесская область расследуют смерть малолетнего ребенка, который умер в больнице после госпитализации в тяжелом состоянии. Следствие считает, что трагедия могла быть предотвращена, если бы вовремя были приняты меры по защите ребенка.

Как сообщает Центр публичных расследований со ссылкой на решение Киевского районного суда Одессы, внимание правоохранителей сосредоточено на действиях должностных лиц службы по делам детей в Белгороде-Днестровском.

По данным следствия, ребенок родился 15 марта 2026 года в городской больнице. Его мать во время беременности не состояла на медицинском учете и не проходила необходимые обследования.

Семья, в которой воспитывались четверо детей, находилась на учете социальной службы как оказавшаяся в сложных жизненных обстоятельствах. Женщину ранее привлекали к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

12 апреля младенец был доставлен в больницу в критическом состоянии. Медики диагностировали тяжелое истощение, недостаточность питания и гипотрофию третьей степени — признаки длительного голодания и истощения организма. Несмотря на помощь врачей, 13 апреля ребенок умер.

Следствие открыло уголовное производство по статьям о злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком и умышленном убийстве малолетнего. По версии правоохранителей, систематическое пренебрежение потребностями ребенка привело к смертельным последствиям.

Кроме того, установлено, что другие дети в семье также могли подвергаться насилию. Один из них был госпитализирован с травмами, включая перелом бедра и другие повреждения.

Отдельно расследуется возможная служебная халатность сотрудников службы по делам детей. По данным следствия, несмотря на учет семьи, ограничивались профилактическими беседами, не принимая мер по изъятию детей из опасной среды.

Во время обысков в службе изъяты документы, журналы учета и техника, которые могут свидетельствовать о возможном бездействии должностных лиц. Суд наложил арест на эти материалы как на доказательства.

Расследование продолжается.

Читайте также: Поддержка после трагедии: полиция заботится о 9-летнем мальчике в Одессе