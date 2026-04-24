Ключевые факты:

У семьи нашли 3 квартиры, 6 автомобилей, 2 паркоместа и коттеджи на берегу моря общей стоимостью около 50 млн грн.

ГБР подозревает Васькевича-старшего в организации платных услуг для уклонистов, а его сына — в сокрытии незаконно нажитых активов.

Дорогостоящие объекты оформлялись на близких, включая дядю — бывшего учителя истории и мать пенсионерку.

Как одесский военком наладил бизнес на мобилизации — расследование

Следователи ГБР установили, что Аркадий Васькевич, возглавляя Овидиопольский районный ТЦК, наладил механизм получения взяток за содействие в уклонении от призыва. На эти деньги он приобретал недвижимость и транспорт, регистрируя их на членов семьи и друзей. Его сын, Богдан Васькевич, который также занимал высокие должности в ТЦК области, предположительно помогал скрывать эти активы, не внося их в свои декларации.

Элитные квартиры и люксовые авто: что нашли у семьи Васькевичей

Журналисты «Слідства.Інфо» нашли недвижимость в Одессе и автомобили, которыми Васкевичи, их родные и близкие начали пользоваться после начала полномасштабного вторжения.

Самым дорогим приобретением стала квартира площадью 145 кв. м в одесском ЖК премиум-класса. Вместе с ремонтом её стоимость оценивается в 21 миллион гривен (около 500 тысяч долларов). Официально она принадлежит дяде Богдана Васькевича — Игорю Рожко, который ранее работал учителем истории и за 18 лет заработал всего 160 тысяч гривен.

Помимо этого, в распоряжении семьи оказались:

Два коттеджа на берегу моря в городке «Золотой Бугаз», стоимость которых может достигать 150 тысяч долларов за каждый.

Автопарк из 6 машин, среди которых Mercedes-Benz GLS 350, Lexus RX 350L и Audi Q7. Часть машин была куплена осенью 2022 года в течение всего трех недель.

Квартира на окраине Одессы, оформленная на мать экс-военкома, стоимостью 2,3 млн грн.

Примечательно, что официальный доход семьи Васькевича-старшего за 2022 год составил всего 1,5 млн грн, что в десятки раз меньше стоимости их приобретений.

Как добавляет «Слідства.Інфо», уголовное производство по Васькевичам, открытое ДБР в январе 2025 года, поначалу активно расследовалось, однако впоследствии темпы замедлились — последнее решение в нем датируется августом прошлого года.

Напомним, 23 апреля в Хаджибейском районном суде Одессы выбирали меру пресечения сотрудникам ТЦК, задержанным со стрельбой во время вымогательства 30 тыс. долларов.