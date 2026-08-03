Ключевые моменты:
- Газ в части Одесской области отключат с 10:00 5 августа.
- Без газоснабжения временно останутся жители Болграда, Криничного и Виноградовки.
- Возобновление подачи газа начнется 6-7 августа, но при соблюдении ряда условий.
Какие адреса попали под отключение
Как сообщили в АО «Одессагаз», ремонтные работы стартуют 5 августа в 10:00.
Без газа временно останутся:
- г. Болград – пер. Заводской, №7-21; ул. Караманева, №97;
- с. Криничное – ул. Инзовская, №150-238;
- с. Виноградовка – ул. Садовая, №1-13; ул. Болградская, №2-8.
Также напомним, что сегодня, 3 августа, энергетики проведут очередные плановые ремонтные работы на электросетях Одессы. На время ремонта часть потребителей останется без электроснабжения, а в одном из районов города возможны кратковременные перебои со светом
По предварительному графику, подачу газа планируют возобновить:
- в Болграде – с 10:00 6 августа;
- в Виноградовке – с 10:00 6 августа;
- в Криничном – с 10:00 7 августа.
При каких условиях возобновят газоснабжение
В «Одессагазе» обращают внимание, что подключение домов будет проводиться только при обязательном присутствии потребителя, с которым заключен договор на распределение природного газа.
Кроме того, специалисты проверят:
- наличие договора на техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей и газового оборудования;
- отсутствие задолженности за техническое обслуживание;
- отсутствие долгов за услуги по распределению природного газа;
- отсутствие задолженности за несанкционированный отбор газа или вмешательство в работу газораспределительной системы;
- соответствие системы газоснабжения проектной и исполнительной документации.
Газовики также напоминают, что самостоятельно восстанавливать газоснабжение запрещено. Такие действия являются нарушением Кодекса газораспределительных систем и могут повлечь ответственность.
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