Ключевые моменты:

США в ООН призвали Украину и Россию немедленно прекратить огонь и вернуться к переговорам.

Экстренное заседание Совета Безопасности ООН было созвано из-за российских атак на гражданские суда в Черном море.

США заявили, что у войны нет военного решения, и выразили готовность содействовать переговорам.

Украина сообщила, что с начала полномасштабной войны Россия повредила или разрушила не менее 1 054 объектов портовой инфраструктуры.

Из-за российских ударов с 22 июля морской экспорт в украинские порты приостановлен, что создает риски для глобальной продовольственной безопасности.

США отреагировали на атаки по портам

Соединенные Штаты призвали Украину и Россию как можно скорее прекратить боевые действия и возобновить переговорный процесс, подчеркнув, что война не имеет военного решения. Об этом заявил заместитель постоянного представителя США при ООН Ден Негреа во время экстренного заседания Совета Безопасности ООН, созванного в связи с российскими атаками на гражданские суда в Черном море.

Американский дипломат напомнил об ударе российской ракеты по гражданскому зерновозу в Черном море, в результате которого погибли десять членов экипажа — граждане Индии и Сирии. По его словам, этой и многих других трагедий можно было бы избежать, если бы Москва согласилась на переговоры о прекращении войны.

«Военного решения этой войны не существует. И Украина, и Россия должны вернуться за стол переговоров. Уже пролито слишком много крови, а последствия войны ощущает весь мир», — заявил Негреа.

Представитель США подчеркнул, что Вашингтон вновь призывает стороны к немедленному прекращению огня и проведению добросовестных переговоров, которые должны привести к устойчивому миру. Он также заверил, что Соединенные Штаты готовы и дальше содействовать диалогу между Киевом и Москвой.

Более тысячи поврежденных портовых объектов

Заместитель постоянного представителя Украины при ООН Владимир Павличенко подчеркнул, что украинские силы наносят удары исключительно по военным целям России, тогда как российская армия систематически атакует гражданскую портовую инфраструктуру, зерновые терминалы и торговые суда.

По словам украинского дипломата, с начала полномасштабного вторжения Россия повредила или частично разрушила не менее 1 054 объектов портовой инфраструктуры, повредила 232 гражданских судна, а 307 мирных жителей погибли или получили ранения в результате атак на порты и гражданское судоходство.

Он также сообщил, что только в течение июня и июля российские войска атаковали почти 50 грузовых судов, в результате чего погибли более 30 человек. Кроме того, менее чем за двое суток были атакованы три иностранных торговых судна вблизи украинских портов.

Павличенко отметил, что из-за усиления российских ударов с 22 июля морской экспорт в украинские порты был приостановлен. Это создает дополнительные риски для мировой продовольственной безопасности, поскольку более 90% украинского аграрного экспорта осуществляется именно через черноморские порты.

Напомним, в июле Украина планировала экспортировать морским путем более 2,5 млн тонн зерна, однако на данный момент отгрузила лишь немногим более 1 млн тонн. Страховые компании практически прекратили страховать заходы судов в порты Большой Одессы из-за высоких военных рисков. Мощностей для хранения нового урожая хватит примерно на 2–4 месяца, после чего аграрии могут столкнуться с нехваткой оборотных средств и риском банкротств.