Ключевые моменты:

За месяц, с 20 июня по 20 июля, Россия атаковала 28 гражданских торговых судов в портах Большой Одессы.

В результате обстрелов погиб 21 человек, еще 34 получили ранения.

Под ударами оказались 2 украинских и 26 иностранных гражданских судов.

Российские войска преимущественно использовали ударные беспилотники, однако в последние дни участились ракетные атаки.

Рекордная серия атак в Черном море

За последний месяц российские войска совершили 28 атак на гражданские торговые суда, находившиеся в портах Большой Одессы. В результате обстрелов погиб 21 человек, еще 34 получили ранения.

По словам пресс-секретаря Одесской областной прокуратуры Инны Вербы, в период с 20 июня по 20 июля 2026 года под ударами оказались 28 гражданских торговых судов, из которых два были украинскими, а еще 26 ходили под иностранными флагами.

В прокуратуре подчеркивают, что все атакованные суда выполняли исключительно гражданские рейсы. Чаще всего российские войска применяли ударные беспилотники, однако в последние дни значительно увеличилось количество ракетных атак.

Одной из самых трагических стала атака 19 июля на гражданское торговое судно под флагом Гвинеи-Бисау, которое после загрузки кукурузой выходило из одного из портов Одесской области. После ракетного удара всю ночь продолжалась поисково-спасательная операция. В результате погибли 10 человек.

Напомним, Украина созвала экстренное заседание Совета Безопасности ООН, которое состоится 27 июля, из-за российских атак на гражданские суда в Черном море. Из-за угрозы безопасности в этот день по украинскому морскому коридору не прошло ни одно судно. В Киеве предупреждают, что подобные атаки могут сорвать экспорт украинского зерна и привести к росту мировых цен на продовольствие.