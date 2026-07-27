Ключевые моменты:

Число пострадавших после удара по супермаркету в Чернигове выросло до 25 человек, среди погибших – 10-летняя девочка.

Ночью Россия атаковала Запорожье, Сумскую, Днепропетровскую и Харьковскую области: есть погибший, раненые и разрушения.

В России и оккупированном Крыму ночью сообщали о взрывах, пожарах и атаках беспилотников.

Удар по супермаркету в Чернигове: число пострадавших выросло

В Чернигове продолжают ликвидировать последствия российской атаки, произошедшей днем 26 июля.

Реактивный беспилотник попал в супермаркет АТБ. Погибли два человека, среди них 10-летняя девочка. Кроме того, были атакованы станция технического обслуживания и склад.

По последним данным, пострадали 25 человек.

Офис Генерального прокурора сообщил, что по факту российского удара открыто уголовное производство по статье о нарушении законов и обычаев войны.

Ночью под ударами оказались Запорожье, Сумщина, Днепропетровщина и Харьков

В ночь на 27 июля российские войска вновь атаковали несколько украинских регионов.

Запорожье

Российская управляемая авиабомба разрушила частный дом. По данным главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, погиб 67-летний мужчина. Позже спасатели деблокировали из-под завалов живым 22-летнего парня.

Кроме того, ударный дрон повредил квартиру в многоэтажном доме. Ранения получили 53-летняя женщина и 52-летний мужчина.

Сумская область

По Сумской громаде российские войска нанесли семь ударов управляемыми авиабомбами.

Пострадали пять человек, повреждены частные дома, транспорт и объекты инфраструктуры.

Также беспилотники атаковали одно из предприятий и торговый центр. Спасатели ликвидировали возникшие пожары.

Днепропетровская область

В Днепре повреждены предприятие, жилые дома, магазины и автомобили.

На Никопольщине пострадали двое человек, среди них 6-летний мальчик. Еще одна 59-летняя женщина будет лечиться амбулаторно.

Повреждены детский сад, многоквартирные и частные дома, объекты инфраструктуры и хлебный киоск.

Под ударами также оказались Синельниковский район и Павлоград, где возник пожар.

Харьков

В Слободском районе российский беспилотник типа «Молния» попал в фасад неэксплуатируемого здания.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Воздушные силы: ночью Россия запустила почти полторы сотни беспилотников

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 27 июля Россия атаковала Украину 147 ударными беспилотниками различных типов.

Украинская ПВО уничтожила или подавила 123 воздушные цели.

Вместе с тем зафиксированы попадания 21 ударного БпЛА на десяти локациях, а также падение обломков в семи местах.

По состоянию на утро воздушная тревога в отдельных регионах продолжалась из-за новых вражеских беспилотников.

Неспокойная ночь в России: взрывы, пожары и перебои с электричеством

В ночь на 27 июля о работе ПВО и атаках беспилотников сообщали сразу несколько российских регионов.

В Ростове-на-Дону местные жители публиковали сообщения о многочисленных взрывах и пожаре в районе морского торгового порта.

В Белгороде после атаки беспилотников сообщалось о пожаре, детонации и перебоях с электроснабжением. По данным российских Телеграм-каналов, под удар могли попасть здания силовых структур.

Из-за атаки беспилотников в Ярославле временно перекрывали трассу в сторону Москвы.

О взрывах также сообщали жители Таганрога, Пензы, а в оккупированном Севастополе после атаки фиксировались перебои с электроснабжением.

Кроме того, власти Удмуртии заявили о крупнейшей за последнее время атаке беспилотников на объекты региона.

Потери российской армии

По данным Генерального штаба ВСУ, за минувшие сутки Россия потеряла:

около 1590 военнослужащих;

8 танков;

13 боевых бронированных машин;

37 артиллерийских систем;

1 средство ПВО;

1269 беспилотников;

6 крылатых ракет;

491 единицу автомобильной техники и автоцистерн;

7 единиц специальной техники;

7 наземных роботизированных комплексов.

Также напомним, что один из крупнейших экспортеров масла в Украине останавливает работу в Одесской области.