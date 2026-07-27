Ключевые моменты:
- Число пострадавших после удара по супермаркету в Чернигове выросло до 25 человек, среди погибших – 10-летняя девочка.
- Ночью Россия атаковала Запорожье, Сумскую, Днепропетровскую и Харьковскую области: есть погибший, раненые и разрушения.
- В России и оккупированном Крыму ночью сообщали о взрывах, пожарах и атаках беспилотников.
Удар по супермаркету в Чернигове: число пострадавших выросло
В Чернигове продолжают ликвидировать последствия российской атаки, произошедшей днем 26 июля.
Реактивный беспилотник попал в супермаркет АТБ. Погибли два человека, среди них 10-летняя девочка. Кроме того, были атакованы станция технического обслуживания и склад.
По последним данным, пострадали 25 человек.
Офис Генерального прокурора сообщил, что по факту российского удара открыто уголовное производство по статье о нарушении законов и обычаев войны.
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Ночью под ударами оказались Запорожье, Сумщина, Днепропетровщина и Харьков
В ночь на 27 июля российские войска вновь атаковали несколько украинских регионов.
Запорожье
Российская управляемая авиабомба разрушила частный дом. По данным главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, погиб 67-летний мужчина. Позже спасатели деблокировали из-под завалов живым 22-летнего парня.
Кроме того, ударный дрон повредил квартиру в многоэтажном доме. Ранения получили 53-летняя женщина и 52-летний мужчина.
Сумская область
По Сумской громаде российские войска нанесли семь ударов управляемыми авиабомбами.
Пострадали пять человек, повреждены частные дома, транспорт и объекты инфраструктуры.
Также беспилотники атаковали одно из предприятий и торговый центр. Спасатели ликвидировали возникшие пожары.
Днепропетровская область
В Днепре повреждены предприятие, жилые дома, магазины и автомобили.
На Никопольщине пострадали двое человек, среди них 6-летний мальчик. Еще одна 59-летняя женщина будет лечиться амбулаторно.
Повреждены детский сад, многоквартирные и частные дома, объекты инфраструктуры и хлебный киоск.
Под ударами также оказались Синельниковский район и Павлоград, где возник пожар.
Харьков
В Слободском районе российский беспилотник типа «Молния» попал в фасад неэксплуатируемого здания.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
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Воздушные силы: ночью Россия запустила почти полторы сотни беспилотников
По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 27 июля Россия атаковала Украину 147 ударными беспилотниками различных типов.
Украинская ПВО уничтожила или подавила 123 воздушные цели.
Вместе с тем зафиксированы попадания 21 ударного БпЛА на десяти локациях, а также падение обломков в семи местах.
По состоянию на утро воздушная тревога в отдельных регионах продолжалась из-за новых вражеских беспилотников.
Неспокойная ночь в России: взрывы, пожары и перебои с электричеством
В ночь на 27 июля о работе ПВО и атаках беспилотников сообщали сразу несколько российских регионов.
В Ростове-на-Дону местные жители публиковали сообщения о многочисленных взрывах и пожаре в районе морского торгового порта.
В Белгороде после атаки беспилотников сообщалось о пожаре, детонации и перебоях с электроснабжением. По данным российских Телеграм-каналов, под удар могли попасть здания силовых структур.
Из-за атаки беспилотников в Ярославле временно перекрывали трассу в сторону Москвы.
О взрывах также сообщали жители Таганрога, Пензы, а в оккупированном Севастополе после атаки фиксировались перебои с электроснабжением.
Кроме того, власти Удмуртии заявили о крупнейшей за последнее время атаке беспилотников на объекты региона.
Потери российской армии
По данным Генерального штаба ВСУ, за минувшие сутки Россия потеряла:
- около 1590 военнослужащих;
- 8 танков;
- 13 боевых бронированных машин;
- 37 артиллерийских систем;
- 1 средство ПВО;
- 1269 беспилотников;
- 6 крылатых ракет;
- 491 единицу автомобильной техники и автоцистерн;
- 7 единиц специальной техники;
- 7 наземных роботизированных комплексов.
Также напомним, что один из крупнейших экспортеров масла в Украине останавливает работу в Одесской области.