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Украина созвала экстренное заседание Совета Безопасности ООН, которое состоится 27 июля, из-за российских атак на гражданские суда в Черном море.

За последние несколько дней РФ атаковала как минимум три гражданских грузовых судна, десятки моряков получили ранения.

Из-за угрозы безопасности сегодня по украинскому морскому коридору не прошло ни одного судна.

В МИД Украины предупреждают, что атаки могут сорвать экспорт украинского зерна и привести к росту мировых цен на продовольствие.

Наиболее серьезные последствия могут ощутить страны Африки, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки.

РФ сорвала работу морского коридора

Украина инициировала экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с серией российских ударов по гражданским судам в Черном море. В Министерстве иностранных дел заявляют, что эти атаки уже повлияли на работу украинского морского коридора и могут отразиться на мировом рынке продовольствия.

По словам министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, экстренное заседание Совета Безопасности ООН состоится 27 июля. Он сообщил, что только за последние несколько дней российские войска атаковали как минимум три гражданских грузовых судна в Черном море. В результате обстрелов пострадали десятки членов экипажей. Именно поэтому из-за угрозы безопасности сегодня по украинскому морскому коридору не прошло ни одного судна, несмотря на то, что сейчас продолжается активный экспорт нового урожая.

В Министерстве иностранных дел Украины подчеркивают, что атаки на гражданское судоходство могут иметь глобальные последствия. В частности, срыв экспорта украинской сельскохозяйственной продукции способен привести к росту цен на продовольствие в странах Африки, Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и других регионах.

Напомним, вечером 19 июля российские войска нанесли удар по гражданскому сухогрузу тремя крылатыми ракетами Х-59/Х-69 в момент, когда судно покидало порт. По данным Военно-морских сил Украины, ракеты попали в район правого борта надстройки, что вызвало пожар на судне. В результате погибло 10 человек.