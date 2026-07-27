Ключевые моменты:
- Россия атаковала Одессу ракетами и реактивными ударными дронами.
- После серии взрывов очевидцы сообщили о столбе дыма над городом.
- По предварительным данным, по воздушным целям работали силы ПВО.
- Официальной информации о последствиях удара пока нет.
Воздушную тревогу в Одессе и области объявили в 15:28. Вскоре Воздушные силы предупредили об активности российской авиации над Черным морем и угрозе ракетного удара.
Позже военные сообщили о движении в сторону Черноморска, а затем и Одессы реактивных ударных беспилотников, а около 15:50 предупредили о ракете, летящей в направлении города.
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Практически сразу после этого в Одессе прозвучала серия мощных взрывов.
По сообщениям очевидцев, после атаки над областью поднялся столб дыма.
Предварительно, по воздушным целям отработали подразделения противовоздушной обороны.
Официальной информации о последствиях атаки, разрушениях и возможных пострадавших на данный момент нет. Информация уточняется.
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