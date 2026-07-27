Ключевые моменты:

Россия атаковала Одессу ракетами и реактивными ударными дронами.

После серии взрывов очевидцы сообщили о столбе дыма над городом.

По предварительным данным, по воздушным целям работали силы ПВО.

Официальной информации о последствиях удара пока нет.

Воздушную тревогу в Одессе и области объявили в 15:28. Вскоре Воздушные силы предупредили об активности российской авиации над Черным морем и угрозе ракетного удара.

Позже военные сообщили о движении в сторону Черноморска, а затем и Одессы реактивных ударных беспилотников, а около 15:50 предупредили о ракете, летящей в направлении города.

Практически сразу после этого в Одессе прозвучала серия мощных взрывов.

По сообщениям очевидцев, после атаки над областью поднялся столб дыма.

Предварительно, по воздушным целям отработали подразделения противовоздушной обороны.

Официальной информации о последствиях атаки, разрушениях и возможных пострадавших на данный момент нет. Информация уточняется.

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