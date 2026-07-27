Ключевые моменты:

Россия снова озвучивает угрозы в адрес Одессы и «буферных зон», но, по словам Сергея Братчука, это прежде всего пропаганда для внутренней аудитории.

Сценарий сухопутного наступления на Одессу нереалистичен, однако высокая угроза воздушных ударов сохраняется.

Россия активнее применяет «сирийский сценарий» воздушного террора: удары управляемыми авиабомбами, ракетами и дронами, чтобы сделать города непригодными для жизни.

Украинская ПВО эффективно сбивает дроны, в том числе новые реактивные, однако наибольшую опасность представляют управляемые авиабомбы, которые запускают вне зоны поражения.

Готовит ли Россия новое наступление на Одессу

По словам пресс-секретаря Украинской добровольческой армии Сергея Братчука, разговоры о возможном наступлении на Одессу и создании «санитарных» или «буферных» зон Кремль использует уже не первый год. По его мнению, такие заявления в первую очередь адресованы внутренней российской аудитории и призваны создать иллюзию новых военных успехов.

Он подчеркнул, что сценарий наступления на Одессу не был реализован, не реализуется сейчас и, по его убеждению, не будет реализован. В то же время тему периодически возвращают в публичное пространство, чтобы оказывать психологическое давление на Украину и поддерживать нужный информационный фон внутри России.

Несмотря на отсутствие предпосылок для сухопутного наступления, угроза для Одессы остается высокой. По словам военного эксперта, Россия все активнее применяет тактику воздушного террора, используя ударные беспилотники, ракеты и управляемые авиабомбы для атак на украинские города.

В качестве примера Братчук привел Херсон и Запорожье, которые регулярно подвергаются ударам управляемыми авиабомбами. По его словам, такими действиями российские войска стремятся не только разрушать инфраструктуру, но и делать территории непригодными для жизни, вынуждая мирное население покидать свои дома.

Он отметил, что эта тактика напоминает так называемый «сирийский сценарий», который Россия сейчас использует значительно активнее.

Эксперт также обратил внимание, что украинская противовоздушная оборона продолжает эффективно работать, хотя далеко не все результаты ее работы можно обнародовать.

По словам Братчука, украинские военные уже успешно уничтожают не только традиционные ударные беспилотники, но и новые реактивные дроны. Он подчеркнул, что если бы большее количество воздушных целей достигало своих задач, последствия для украинских городов были бы значительно серьезнее.

В то же время самой большой проблемой, по словам пресс-секретаря Украинской добровольческой армии, остаются управляемые авиабомбы. Российская авиация запускает их, не входя в зону поражения украинской ПВО. Именно поэтому одной из ключевых задач украинских военных Братчук назвал уничтожение самолетов-носителей, что, по его мнению, позволит существенно сократить количество ударов по украинским городам.

Напомним, из-за постоянных российских атак новые суда почти перестали заходить в порты Большой Одессы, а экспорт зерна фактически резко сократился. В июле Украина планировала экспортировать морем более 2,5 млн тонн зерна, однако на данный момент отгрузила лишь немногим более 1 млн тонн.