Ключевые моменты:
- Белгород-Днестровский морской порт подписал меморандум о сотрудничестве с оператором терминалов порта Батуми;
- Стороны договорились о создании нового паромного маршрута по «Среднему коридору»;
- Проект предусматривает строительство автомобильно-железнодорожного паромного комплекса;
- Новый маршрут усилит экспортные возможности Украины.
Договоренности предусматривают создание нового паромного маршрута по «Среднему коридору» (Транскаспийскому международному транспортному маршруту), который свяжет Украину с Кавказом и странами Центральной Азии, пишет Аgravery.
В рамках проекта планируется строительство автомобильно-железнодорожного паромного комплекса в Белгород-Днестровском порту, что позволит расширить спектр обрабатываемых грузов, включая агропродукцию.
Руководительница порта Оксана Киктенко подчеркнула, что цель — сделать Белгород-Днестровский ключевым европейским хабом «Среднего коридора».
Новый маршрут открывает дополнительные возможности для украинского агроэкспорта, учитывая растущий спрос на зерно, масло и продукты переработки в регионе. Дополняет проект и модернизация железнодорожного сообщения с румынским Галацем, который играет важную роль в транзите агропродукции в ЕС.
Читайте также: Белгород-Днестровский порт получил частного владельца