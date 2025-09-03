паром

Ключевые моменты:

  • Белгород-Днестровский морской порт подписал меморандум о сотрудничестве с оператором терминалов порта Батуми;
  • Стороны договорились о создании нового паромного маршрута по «Среднему коридору»;
  • Проект предусматривает строительство автомобильно-железнодорожного паромного комплекса;
  • Новый маршрут усилит экспортные возможности Украины.

Договоренности предусматривают создание нового паромного маршрута по «Среднему коридору» (Транскаспийскому международному транспортному маршруту), который свяжет Украину с Кавказом и странами Центральной Азии,  пишет Аgravery.

В рамках проекта планируется строительство автомобильно-железнодорожного паромного комплекса в Белгород-Днестровском порту, что позволит расширить спектр обрабатываемых грузов, включая агропродукцию.

 Руководительница порта Оксана Киктенко подчеркнула, что цель — сделать Белгород-Днестровский ключевым европейским хабом «Среднего коридора».

Новый маршрут открывает дополнительные возможности для украинского агроэкспорта, учитывая растущий спрос на зерно, масло и продукты переработки в регионе. Дополняет проект и модернизация железнодорожного сообщения с румынским Галацем, который играет важную роль в транзите агропродукции в ЕС.

