Ключевые моменты:

28 августа завершена приватизация Белгород-Днестровского морпорта.

Владельцем стало ООО «Топ-Оффер» (108 млн грн).

Компания связана с бизнесменом и экс-нардепом Владимиром Продивусом.

Порт специализируется на перевалке зерновых, металлов, руды, удобрений и лесных грузов.

28 августа 2025 года завершился процесс приватизации и государственной регистрации единого имущественного комплекса ГП «Белгород-Днестровский морской торговый порт». Владельцем предприятия стало ООО «Топ-Оффер».

Об этом на своей Facebook-странице сообщила директор порта Оксана Киктенко.

Процесс приватизации порта длился более пяти лет — с марта 2020 года.

Напомним, аукцион состоялся еще в 2024 году. Единственным покупателем оказалась компания ООО «Топ-Оффер», которая предложила за актив 108 млн гривен.

По данным Youcontrol компания зарегистрирована в 2023 году. Ее основной вид деятельности — предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества. Конечный бенефициар ООО «Топ-Оффер» Владимир Продивус — крупный бизнесмен, экс-нардеп от Партии регионов, бывший глава Федерации бокса Украины.

Госпредприятие «Белгород-Днестровский морской торговый порт» специализируется на перевалке лесных грузов, минеральных удобрений, железорудных окатышей, металлопродукции и зерновых грузов. Основным видом его деятельности, согласно уставу, является вспомогательное обслуживание водного транспорта.