Об этом сообщил на совещании директор по коммерческой работе и логистике компании-перевозчика «Укрзалізныця» Тимофей Мураховский.

«Выполнены два рейса 18 и 26 марта из порта «Черноморск» в порт «Батуми», на следующей неделе планируется третий рейс», – сказал он.

По словам Мураховского, проект реализуется с участием судоходной компании «Укрферри» (Одесса) и дочерней компании АО «Укрзалізныця» UZ Cargo Poland (Варшава).

Также он отметил, что первые рейсы в марте были выполнены в режиме информационной тишины, и призвал бизнес активнее приобщаться к направлению.

Напомним, паромное сообщение Черноморск – Батуми было приостановлено с начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

В июне прошлого года судоходная компания «Укрферри» анонсировала возобновление паромного сообщения «Черноморск – Батуми» с 9 июля 2024 года, однако этого не произошло.

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Источник: Интерфакс-Украина