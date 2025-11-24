Ключевые моменты:

Польский оператор Laude Smart Intermodal запустил новый грузовой маршрут через порт Черноморск на Одесчине.

Маршрут объединяет морской участок Черноморск – Алияга (Турция) и железнодорожное сообщение до Польши.

Полный цикл доставки из Турции в Польшу занимает около 10 дней.

Новый коридор усиливает логистические связи Украины с ЕС и Черноморским регионом.

Согласно информации издания Nakolei, отправка начинается в порту Черноморск на Одесчине. Далее грузы морем доставляют в турецкий порт Алияга, после чего они следуют железной дорогой в Польшу.

Первый поезд, состоящий из 50 контейнеров Laude Smart Intermodal, отправился 5 ноября. В создании нового маршрута участвуют и украинские операторы – дочерние предприятия «Укрзалізниці».

По данным компании, полный путь от Турции до польского терминала в Замостье занимает около 10 дней. Это позволяет значительно ускорить логистику между Украиной, Польшей и Турцией.

В Laude отмечают, что запуск маршрута через порт Черноморск предоставляет украинским экспортерам дополнительный стабильный канал для вывоза продукции и усиливает транспортные связи Украины с ЕС и странами Черноморья.

Компания также рассматривает расширение маршрута — в сторону Грузии и Азербайджана.

