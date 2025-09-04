Ключевые моменты:
- Часть Одессы в четверг, 4 сентября, осталась без света.
- Причина — плановые ремонтные работы энергетиков.
- Отключения коснулись абонентов Южного, Северного и Центрального РЭС.
Плановый ремонт оборудования в Киевском районе Одессы — Южный РЭС
Как сообщалось, с 7:00 до 17:00 часов в Киевском районе Одессы будет проводиться плановый ремонт оборудования. Там, где это возможно, специалисты переключат объекты критической инфраструктуры и клиентов на резервные источники питания.
Чтобы проверить отключение по вашему адресу – воспользуйтесь чат-ботом ДТЭК Одесские электросети:
- Viber https://chats.viber.com/dtekodeskielektromerezhi,
- Telegram https://t.me/DTEKOdeskiElektromerezhiBot в разделе «Возможные отключения»,
- на сайте https://www.dtek-oem.com.ua/ua/shutdowns в разделе «Отсутствие электроэнергии».
Северный РЭС
Работы до 17.00:
- Выставочная, 2-11,
- Шевалевых, 1,
- Караимская, 2-32,
- Отечественная, 1-34,
- Грушевского, 2-39,
- Совы, 1-24,
- Жолкова, 2-25,
- Испанская, 1-36,
- Литмана, 1-25,
- Одесская, 1 -48,
- Парковая, 9-75,
- Почтовая, 1-70,
- Самодеятельная, 1-34,
- Поселковая, 1-35,
- пер. Испанский, 17,17а,
- пер. Почтовый, 1-9,
- пер. Поселковый, 3-11,
- пр. Зеленый, 2-31.
Работы до 18.00:
- 1-6 Садовая,
- Большая Садовая, 1-52,
- Глаубермана,
- Донецкая, 1-25,
- Керченская, 27-62,
- Похилая, 1-174,
- Кишиневская, 2-24,
- Кошица, 1-69,
- Николаевская дор., 65,
- Капитана Кузнецова, 3-14,
- Луценко, 1,1а,
- Малая Садовая, 1-22,
- Мариупольская, 20-68,
- Южная, 8,
- Южная дор., 1-73,
- ул. Л.Украинки, 10-20,
- Чайкова, 1-71,
- Шептицкого, 1-5,
- Штильова, 2-118,
- пер. 1,2,3й Дунаевского,
- пер. 1,2,3й Керченский,
- пер. Квантовый, 1-27,
- пер. Одесский, 3-7,
- пр. Князя В.Великого, 52.
Работы до 20.00:
- 36-54 линия на ж/м,
- Ольвийская (с. Шевченко), 2,
- Шкодова Гора, 2-15,
- Мицкевича, 1-35,
- Ивахненко, 9-86,
- Рельефная, 1-35,
- Центральная, 2-38,
- Серогодского, 56-62,
- Каменяров, 112-305,
- Хаджибейская двор., 407-515,
- Озерная, 1-25,
- Соляная, 1-85,
- Яблочная, 1-4,
- Листвяная, 1-13,
- Мирная, 1-29,
- Обривистая, 1-22,
- Раздольная, 1-74,
- Летняя, 1-30,
- Вишневая, 1-43,
- пер. Песочный, 1-4,
- Грушевая, 1-13,
- Победы, 1-87,
- Металлистов, 1-15,
- Симферопольская, 1-24,
- Авангардная, 1-31,
- Узикова, 1-16,
- Степная, 1-14,
- Ракетная, 1-18,
- Луцкая, 1-135,
- Песочная, 1-172,
- Дорожная, 10-40,
- Украинская, 4,20а,
- пер. Станишевской, 1-21,
- Республиканская, 226-343,
- пер. Вишневый, 2-14,
- Неждановой, 64-147,
- Шполянская, 78-115.
Центральный РЭС
Работы до 19.00:
- Европейская, 35,
- Караванского, 19-26,
- пер. Красный, 4-8.