отключение света

Ключевые моменты:

  • Часть Одессы в  четверг, 4 сентября, осталась без света. 
  • Причина — плановые ремонтные работы энергетиков.
  • Отключения коснулись абонентов Южного, Северного и Центрального РЭС.

Плановый ремонт оборудования в Киевском районе Одессы — Южный РЭС 

Как сообщалось,  с 7:00 до 17:00 часов в Киевском районе Одессы будет проводиться плановый ремонт оборудования. Там, где это возможно, специалисты переключат объекты критической инфраструктуры и клиентов на резервные источники питания.

Чтобы проверить отключение по вашему адресу – воспользуйтесь чат-ботом ДТЭК Одесские электросети:

Северный РЭС

Работы до 17.00:

  • Выставочная, 2-11,
  • Шевалевых, 1,
  • Караимская, 2-32,
  • Отечественная, 1-34,
  • Грушевского, 2-39,
  • Совы, 1-24,
  • Жолкова, 2-25,
  • Испанская, 1-36,
  • Литмана, 1-25,
  • Одесская, 1 -48,
  • Парковая, 9-75,
  • Почтовая, 1-70,
  • Самодеятельная,  1-34,
  • Поселковая, 1-35,
  • пер. Испанский, 17,17а,
  • пер. Почтовый, 1-9,
  • пер. Поселковый, 3-11,
  • пр. Зеленый, 2-31. 

Работы до 18.00:

  • 1-6 Садовая,
  • Большая Садовая, 1-52,
  • Глаубермана,
  • Донецкая, 1-25,
  • Керченская, 27-62,
  • Похилая, 1-174,
  • Кишиневская, 2-24,
  • Кошица, 1-69,
  • Николаевская дор., 65,
  • Капитана Кузнецова, 3-14,
  • Луценко, 1,1а,
  • Малая Садовая, 1-22,
  • Мариупольская, 20-68,
  • Южная, 8,
  • Южная дор., 1-73,
  • ул. Л.Украинки, 10-20,
  • Чайкова, 1-71,
  • Шептицкого, 1-5,
  • Штильова, 2-118,
  • пер. 1,2,3й Дунаевского,
  • пер. 1,2,3й Керченский,
  • пер. Квантовый, 1-27,
  • пер. Одесский, 3-7,
  • пр. Князя В.Великого, 52. 

Работы до 20.00:

  • 36-54 линия на ж/м,
  • Ольвийская (с. Шевченко), 2,
  • Шкодова Гора, 2-15,
  • Мицкевича, 1-35,
  • Ивахненко, 9-86,
  • Рельефная, 1-35,
  • Центральная, 2-38,
  • Серогодского, 56-62,
  • Каменяров, 112-305,
  • Хаджибейская двор., 407-515,
  • Озерная, 1-25,
  • Соляная, 1-85,
  • Яблочная, 1-4,
  • Листвяная, 1-13,
  • Мирная, 1-29,
  • Обривистая, 1-22,
  • Раздольная, 1-74,
  • Летняя, 1-30,
  • Вишневая, 1-43,
  • пер. Песочный, 1-4,
  • Грушевая, 1-13,
  • Победы, 1-87,
  • Металлистов, 1-15,
  • Симферопольская, 1-24,
  • Авангардная, 1-31,
  • Узикова, 1-16,
  • Степная, 1-14,
  • Ракетная, 1-18,
  • Луцкая, 1-135,
  • Песочная, 1-172,
  • Дорожная, 10-40,
  • Украинская, 4,20а,
  • пер. Станишевской, 1-21,
  • Республиканская, 226-343,
  • пер. Вишневый, 2-14,
  • Неждановой, 64-147,
  • Шполянская, 78-115. 

Центральный РЭС

Работы до 19.00:

  • Европейская, 35,
  • Караванского, 19-26,
  • пер. Красный, 4-8.

