Ключевые моменты:

Удары РФ по городам

Переговоры в ОАЭ.

Гарантии США за вывод ВСУ из частей Донецкой и Луганской областей.

Потери РФ в сутки.

Атака на украинские города

Вечером 26 января Харьков и значительная часть области оказались без электроэнергии из-за комбинированного удара РФ.

По предварительной информации, оккупанты использовали ракеты и ударные дроны, что привело к ранению по меньшей мере двух гражданских. Кроме того, российские удары повредили энергетический объект, из-за чего около 80% Харькова и области обесточены. Дополнительно, пострадали две школы в Индустриальном районе города.

Также под ударами ночью 27 января находились Львовщина, Запорожье, Одесса. В Одессе известно о 23 пострадавших, среди них 14 – легкой степени тяжести. Имеются серьезные разрушения гражданской инфраструктуры. Ведь в результате повреждены несколько многоквартирных жилых домов и частные дома. В результате попаданий возникли масштабные пожары. Также повреждено здание церкви в центре города и детский сад.

Белый дом о переговорах

Администрация Дональда Трампа приветствовала успешное проведение в ОАЭ консультаций с участием США, Украины и России.

Переговоры прошли в условиях строгой конфиденциальности, что, по мнению Белого дома, обеспечило искреннюю дискуссию.

Представители Белого дома отмечают, что Трамп лично контролирует переговоры по безопасности. Координацию ведут его спецпредставитель Стив Виткофф и советник Джаред Кушнер, регулярно информирующие президента о прогрессе.

Пока что телефонного разговора между Трампом и Владимиром Путиным не планируется.

Добавим, что предоставление гарантий безопасности от Соединенных Штатов для Украины может быть связано с готовностью Киева согласиться на вывод украинских войск из неоккупированных Россией частей Донецкой и Луганской областей в рамках потенциального мирного соглашения.

Потери врага

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года ориентировочно составили около 1235880 (+820 в сутки) человек. Также за сутки уничтожены и поражены 3 боевых бронированных машин, танк, 47 артиллерийских систем, 2 РСЗО, 899 БПЛА оперативно-тактического уровня и 119 единиц автомобильной техники и автоцистерн.