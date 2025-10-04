Ключевые моменты:

  • Завтра, 5 октября, в Одессе и области ожидается облачная погода с прояснениями, ночью возможен небольшой дождь, днем без существенных осадков;
  • Ветер юго-западный, 9–14 м/с;
  • Температура в Одессе: ночью 10-12°C, днем 15-17°C тепла;
  • По области: ночью 6-11°C, днем 14-19°C тепла.

Прогноз погоды в Одессе на 5 октября

В Одессе завтра облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь. Днем без существенных осадков.

Ветер юго-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 10-12°С, днем 15-17°С выше нуля.

Прогноз погоды в Одесской области на 5 октября

По Одесской области завтра ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью небольшой дождь. Днем без существенных осадков.

Ветер юго-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 6-11°С, днем 14-19°С тепла.

На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

