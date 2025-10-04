Ключевые моменты:

С 10 октября 2025 года «Укрзалізниця» запускает ежедневный поезд Киев – Бухарест;

Поезд отправляется из Киева в 06:30 и прибывает в Бухарест в 06:47 следующего дня;

Билеты уже можно купить в приложении и на сайте «Укрзалізниці».

Об этом сообщает сегодня, 4 октября, Министерство развития громад и территорий.

Поезд будет отправляться из Киева в 06:30 и прибывать в Бухарест на следующий день в 06:47.

В обратном направлении из Бухареста время отправления – 19:10, а прибытие в Киев в 19:41 на следующий день.

Поезд прибывает на центральный вокзал Бухареста – Gara de Nord. С этого вокзала регулярно курсируют скоростные электрички в аэропорт.

Билеты на новый поезд Киев – Бухарест уже в продаже. Стоимость билета в купейном вагоне – примерно 3800 грн. Купить билеты уже можно в приложении или на сайте «Укрзалізниці».

Как отмечают в Минразвития, запуск этого маршрута – еще один шаг к интеграции Украины в европейское транспортное пространство.

Как сообщалось, в августе этого года Украина и Молдова возобновили железнодорожное сообщение: в порт Черноморска прибыл первый грузовой состав с зерном из Молдовы, тем самым открыв новый международный логистический маршрут для украинского экспорта.