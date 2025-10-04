Бесплатка

Ключевые моменты:

  • Подборка культурных, развлекательных и образовательных событий в Одессе, которые можно посетить бесплатно 4–6 октября.

В эти дни город напоминает живую галерею — нас ждут шесть новых выставок в галереях Одессы. Стоит лишь остановиться — и перед глазами разворачивается калейдоскоп образов: то краски перетекают одна в другую на полотнах современных художниц, то фотографии превращаются в загадки, которые хочется разгадывать взглядом.

А если душе слишком много слов — есть музыка. Там, где волны касаются берега, звучит рояль, и этот звук не требует никаких объяснений. Он лечит лучше любой программы личностного развития: просто слушай, дыши, будь. Утренние встречи с морем и вечерние медитации на закате — словно два полюса одного компаса, который всегда указывает на спокойствие.

Но город не только наблюдает — он действует. Открытые лекции возвращают в забытые истории, позволяют прикоснуться к личностям, о которых обычно вспоминают лишь в энциклопедиях. Экскурсии ведут туда, куда обычно не заходишь без повода — в храмы кино, в лаборатории детского воображения… Здесь взрослые возвращаются в детство, а дети впервые чувствуют себя авторами.

Для тех, кто ищет общения, тоже найдется пространство — разговоры на английском, встречи со сказками, беседы о кино или книгах. Город напоминает: культурная жизнь — не украшение, а способ быть вместе, даже когда взгляды разные.

Больше подробностей — в нашем обзоре.

  • Что: Пианотерапия
  • Где: 16 ст. В. Фонтана, Золотой берег
  • Когда: 4–5 октября, 17:00.

Пианотерапия

Пассаж

Афиша, фестиваль

Афиша, выставка

Афиша, фотовыставка

Выставка, афиша

Регистрация.

Кинопоказ

Презентация

Концерт Романа Капитонова

Разговорный клуб

Мастер-класс

Афиша, бесплатка

Кинопоказ

