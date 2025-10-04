Ключевые моменты:
- Подборка культурных, развлекательных и образовательных событий в Одессе, которые можно посетить бесплатно 4–6 октября.
В эти дни город напоминает живую галерею — нас ждут шесть новых выставок в галереях Одессы. Стоит лишь остановиться — и перед глазами разворачивается калейдоскоп образов: то краски перетекают одна в другую на полотнах современных художниц, то фотографии превращаются в загадки, которые хочется разгадывать взглядом.
А если душе слишком много слов — есть музыка. Там, где волны касаются берега, звучит рояль, и этот звук не требует никаких объяснений. Он лечит лучше любой программы личностного развития: просто слушай, дыши, будь. Утренние встречи с морем и вечерние медитации на закате — словно два полюса одного компаса, который всегда указывает на спокойствие.
Но город не только наблюдает — он действует. Открытые лекции возвращают в забытые истории, позволяют прикоснуться к личностям, о которых обычно вспоминают лишь в энциклопедиях. Экскурсии ведут туда, куда обычно не заходишь без повода — в храмы кино, в лаборатории детского воображения… Здесь взрослые возвращаются в детство, а дети впервые чувствуют себя авторами.
Для тех, кто ищет общения, тоже найдется пространство — разговоры на английском, встречи со сказками, беседы о кино или книгах. Город напоминает: культурная жизнь — не украшение, а способ быть вместе, даже когда взгляды разные.
Больше подробностей — в нашем обзоре.
- Что: Пианотерапия
- Где: 16 ст. В. Фонтана, Золотой берег
- Когда: 4–5 октября, 17:00.
- Что: Октябрьский вернисаж в Пассаже
- Где: Пассаж
- Когда: 4–5 октября, 12:00–22:00.
- Что: Торжественное закрытие кинофестиваля «Бархатный сезон»
- Где: Французский бульвар, 33, Одесская киностудия, Арт-центр Веры Холодной
- Когда: 4 октября, 13:00.
- Что: Открытие выставки Ирины Антосик «Прозрачное течение цвета»
- Где: Торговая, 2, Галерея Ирины Беловой
- Когда: 4 октября, 15:00.
- Что: Фотовыставка «Тайный код»
- Где: Ланжероновская, 2, Литературный музей
- Когда: 4 октября, 15:00.
- Что: Открытие выставки «От прилива до отлива»
- Где: Европейская, 31–33, Музей современного искусства
- Когда: 4 октября, 16:00.
- Что: Кинопоказ «Укоренённые»
- Где: Софиевская, 5-а, Национальный художественный музей
- Когда: 4 октября, 16:00.
- Что: Презентация детского журнала «Барабулька»
- Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
- Когда: 4 октября, 16:00.
- Что: Концерт Романа Капитонова
- Где: Городской сад, галерея ArtOdessa
- Когда: 4 октября, 18:30.
- Что: English Speakers Club
- Где: Онлайн
- Когда: 5 октября, 13:00.
- Что: Мастер-класс по росписи спила
- Где: Дерибасовская, 12, Книгарня «Є»
- Когда: 5 октября, 14:00.
- Что: Сказочные истории, которые оживают
- Где: Черноморского казачества, 45, библиотека №23
- Когда: 6 октября, 15:00.
- Что: Показ художественных фильмов «Бархатный сезон»
- Где: Французский бульвар, 33, Одесская киностудия
- Когда: 6 октября, 18:00.