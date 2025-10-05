Ключевые моменты:
- Сегодня, 5 октября, ожидается солнечная активность средней силы с К-индексом 4.
- Метеочувствительные люди могут почувствовать слабость, головную боль и обострение хронических заболеваний.
Магнитная буря сегодня 5 октября — что известно
Согласно данным Центра прогнозирования космической погоды NOAA, в воскресенье, 5 октября, ожидается солнечная активность с К-индексом 4. Это считается средней по интенсивности магнитной бурей. Хотя уровень не критичный, метеозависимые люди могут почувствовать ухудшение самочувствия.
Что происходит при магнитной буре
Магнитная буря — это реакция магнитосферы Земли на всплески солнечной активности. В такие моменты из Солнца выбрасывается поток заряженных частиц, которые достигают Земли и могут влиять на биосферу, технику и здоровье человека.
По шкале активности от 1 до 9, К-индекс 4 означает умеренную активность. Сильные бури начинаются с уровня 5 и выше, они могут уже сказываться на работе спутников и связи.
Чтобы минимизировать влияние бури:
- избегайте стресса и физических перегрузок;
- высыпайтесь, питайтесь сбалансированно, откажитесь от алкоголя и жирной пищи;
- пейте больше воды и травяных чаёв;
- по возможности, гуляйте на свежем воздухе, особенно утром и вечером;
- принимайте лекарства строго по назначению врача и держите их под рукой, если у вас есть хронические заболевания.