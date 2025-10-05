Ключевые моменты:

Сегодня, 5 октября, ожидается солнечная активность средней силы с К-индексом 4.

Метеочувствительные люди могут почувствовать слабость, головную боль и обострение хронических заболеваний.

Магнитная буря сегодня 5 октября — что известно

Согласно данным Центра прогнозирования космической погоды NOAA, в воскресенье, 5 октября, ожидается солнечная активность с К-индексом 4. Это считается средней по интенсивности магнитной бурей. Хотя уровень не критичный, метеозависимые люди могут почувствовать ухудшение самочувствия.

Что происходит при магнитной буре

Магнитная буря — это реакция магнитосферы Земли на всплески солнечной активности. В такие моменты из Солнца выбрасывается поток заряженных частиц, которые достигают Земли и могут влиять на биосферу, технику и здоровье человека.

По шкале активности от 1 до 9, К-индекс 4 означает умеренную активность. Сильные бури начинаются с уровня 5 и выше, они могут уже сказываться на работе спутников и связи.

Чтобы минимизировать влияние бури: