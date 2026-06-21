Ключевые моменты:

В Одессе столбики термометров поднимутся до комфортных +27…29°С, без осадков.

На юге области воздух прогреется до +32°С.

Температура Черного моря составляет 20–21°С.

Погода в Одессе 22 июня

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, синоптическая ситуация в регионе остается стабильной и безопасной. Жителям Одессы можно не опасаться резких изменений погоды, штормовых предупреждений на ближайшие сутки нет.

В городе ожидается переменная облачность (облачно с прояснениями). Дождей синоптики не прогнозируют. Ветер будет дуть с севера со скоростью 5–10 м/с, обеспечивая приятную свежесть.

Температура воздуха ночью составит 18–20°С, а днем воздух прогреется до 27–29°С.

Для тех, кто планирует отдых у воды, сообщают: вода в море прогрелась до 20–21°С.

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Погода в Одесской области

В районах области также сохранится переменная облачность. Переменный ветер со скоростью 3-8 м/с не помешает планам жителей.

Ночные температуры будут колебаться в пределах 15–20°С, а вот днем местами будет по-летнему жарко — от 27°С до 32°С.

Водителям беспокоиться не о чем: на всех автодорогах Одесской области прогнозируется хорошая видимость, туманов или мглы не ожидается.

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Фото: Александр Бурлак