Ключевые моменты:
- На Привозе уже продаются первые арбузы нового сезона
- Черешня стоит от 70 до 120 грн за килограмм, клубника — от 70 грн
- Абрикосы продают по 90-120 грн, персики — по 100-150 грн за килограмм
- Свиная шея стоит до 300 грн за килограмм, телятина — до 270 грн
- В рыбных рядах лобаня можно купить от 90 грн, судака — от 150 грн за килограмм
Первые арбузы, сочная черешня и ароматные абрикосы уже появились на Привозе. Несмотря на жару, покупателей на рынке хватает: одни ищут самые дешёвые овощи, другие присматриваются к сезонным фруктам, а кто-то только решается спросить цену на главный символ лета. Корреспондент «Одесской жизни» Мария Котова узнала, сколько сейчас стоят популярные продукты на одном из самых известных рынков Одессы.
Арбузы на Привозе — цену страшно спрашивать
Жара стоит серьёзная. Солнце припекает так, что асфальт готов вести собственный кулинарный блог. Но покупателей это не останавливает. Да и продавцов тоже. Вообще ничего не мешает. Были бы деньги.
Между рядами кто-то выбирает черешню, кто-то спорит о самых сладких абрикосах, а кто-то уже присматривается к первым арбузам. Именно они и стали причиной одного разговора.
— Это уже арбузы?!
— Арбузы.
— Настоящие?
— А какие ещё? Учебные?
Покупатель осторожно подошёл ближе, посмотрел на арбуз, потом на продавца.
— И давно они появились?
— Уже несколько дней.
Покупатель задумчиво кивнул, ещё раз посмотрел на арбузы, тяжело вздохнул и начал отходить.
— А цену спросить не хотите?
— Нет.
— Почему же?
— Боюсь.
— Арбузов?
— Нет. Ответа.
Что с ценами?
Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)
- картофель — 30-40 грн;
- лук — 25-40 грн;
- помидоры — 50-150 грн;
- свёкла — 25-50 грн;
- кабачки — 35-70 грн;
- огурцы — 35-70 грн;
- сладкий перец — 65-100 грн;
- баклажаны — 50-100 грн;
- капуста — 30-40 грн;
- чеснок — 100-140 грн;
- морковь — 25-40 грн;
- редис — 25-30 грн;
- зелёный горошек — 60-70 грн;
- зелень пучками — от 10 грн.
Цены на фрукты на одесском Привозе (за один килограмм)
- яблоки — 30-60 грн;
- груши — 35-70 грн;
- бананы — 60-70 грн;
- грейпфруты — 60-100 грн;
- гранаты — 180-230 грн;
- лимоны — 80-130 грн;
- виноград — 50-100 грн;
- хурма — 90-180 грн;
- апельсины — 50-110 грн;
- клубника — 70-110 грн;
- черешня — 70-120 грн;
- вишня — 70-140 грн;
- абрикосы — 90-120 грн;
- персики — 100-150 грн.
Сколько на Привозе стоят яйца, сыр и брынза
- яйца (десяток) — 30-90 грн;
- брынза — 200-270 грн;
- сыр — 100-200 грн.
Цены на мясо на одесском Привозе
Говядина-телятина:
- задняя часть — 250-270 грн;
- телячья шея — 200-250 грн;
- рёбра — 130-180 грн;
- антрекот — 180-250 грн.
Свинина:
- задняя часть — 200-260 грн;
- шея — 280-300 грн;
- лопатка — 220-280 грн;
- рёбра — 210-260 грн;
- сало сырое (от «тонкого» до «толстого») — 70-280 грн;
- сало солёное (от «тонкого» до «толстого») — 120-350 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза
- толстолобик — 50-100 грн;
- караси — 70-100 грн;
- лобань (он же морской пеленгас) — 90-150 грн;
- судак — 150-250 грн;
- карп — 90-160 грн.
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