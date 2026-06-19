Ключевые моменты:

На Привозе уже продаются первые арбузы нового сезона

Черешня стоит от 70 до 120 грн за килограмм, клубника — от 70 грн

Абрикосы продают по 90-120 грн, персики — по 100-150 грн за килограмм

Свиная шея стоит до 300 грн за килограмм, телятина — до 270 грн

В рыбных рядах лобаня можно купить от 90 грн, судака — от 150 грн за килограмм

Первые арбузы, сочная черешня и ароматные абрикосы уже появились на Привозе. Несмотря на жару, покупателей на рынке хватает: одни ищут самые дешёвые овощи, другие присматриваются к сезонным фруктам, а кто-то только решается спросить цену на главный символ лета. Корреспондент «Одесской жизни» Мария Котова узнала, сколько сейчас стоят популярные продукты на одном из самых известных рынков Одессы.

Арбузы на Привозе — цену страшно спрашивать

Жара стоит серьёзная. Солнце припекает так, что асфальт готов вести собственный кулинарный блог. Но покупателей это не останавливает. Да и продавцов тоже. Вообще ничего не мешает. Были бы деньги.

Между рядами кто-то выбирает черешню, кто-то спорит о самых сладких абрикосах, а кто-то уже присматривается к первым арбузам. Именно они и стали причиной одного разговора.

— Это уже арбузы?!

— Арбузы.

— Настоящие?

— А какие ещё? Учебные?

Покупатель осторожно подошёл ближе, посмотрел на арбуз, потом на продавца.

— И давно они появились?

— Уже несколько дней.

Покупатель задумчиво кивнул, ещё раз посмотрел на арбузы, тяжело вздохнул и начал отходить.

— А цену спросить не хотите?

— Нет.

— Почему же?

— Боюсь.

— Арбузов?

— Нет. Ответа.

Что с ценами?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

картофель — 30-40 грн;

лук — 25-40 грн;

помидоры — 50-150 грн;

свёкла — 25-50 грн;

кабачки — 35-70 грн;

огурцы — 35-70 грн;

сладкий перец — 65-100 грн;

баклажаны — 50-100 грн;

капуста — 30-40 грн;

чеснок — 100-140 грн;

морковь — 25-40 грн;

редис — 25-30 грн;

зелёный горошек — 60-70 грн;

зелень пучками — от 10 грн.

Цены на фрукты на одесском Привозе (за один килограмм)

яблоки — 30-60 грн;

груши — 35-70 грн;

бананы — 60-70 грн;

грейпфруты — 60-100 грн;

гранаты — 180-230 грн;

лимоны — 80-130 грн;

виноград — 50-100 грн;

хурма — 90-180 грн;

апельсины — 50-110 грн;

клубника — 70-110 грн;

черешня — 70-120 грн;

вишня — 70-140 грн;

абрикосы — 90-120 грн;

персики — 100-150 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, сыр и брынза

яйца (десяток) — 30-90 грн;

брынза — 200-270 грн;

сыр — 100-200 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина:

задняя часть — 250-270 грн;

телячья шея — 200-250 грн;

рёбра — 130-180 грн;

антрекот — 180-250 грн.

Свинина:

задняя часть — 200-260 грн;

шея — 280-300 грн;

лопатка — 220-280 грн;

рёбра — 210-260 грн;

сало сырое (от «тонкого» до «толстого») — 70-280 грн;

сало солёное (от «тонкого» до «толстого») — 120-350 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

толстолобик — 50-100 грн;

караси — 70-100 грн;

лобань (он же морской пеленгас) — 90-150 грн;

судак — 150-250 грн;

карп — 90-160 грн.

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