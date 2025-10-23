Опасность нахождения в пляжной зоне слишком высока. Из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Существует высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивания к берегу, а также их дрейфа вдоль побережья. И вполне вероятен неконтролируемый подрыв мины, особенно в штормовую погоду. В случае обнаружения морской мины (мин) или предметов, похожих на них, ни в коем случае их нельзя трогать. Необходимо незамедлительно сообщать по номеру 102.
Прогноз погоды в Одессе на 24 октября
Облачно с прояснениями. Утром и днем умеренный дождь.
Ветер южный, 9-14 м/с, утром и днем порывы, 15-20 м/с.
Температура ночью 12-14°С тепла, днем 15-17°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 24 октября
Облачно с прояснениями.
Утром и днем умеренный дождь, местами значительный, гроза. Ночью и утром местами туман.
Ветер южный, 9-14 м/с, утром и днем порывы, 15-20 м/с.
Температура ночью 10-15°С тепла, днем 15-20°С.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м, днем местами во время дождя видимость 1-2 км.
