Опасность нахождения в пляжной зоне слишком высока. Из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Существует высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивания к берегу, а также их дрейфа вдоль побережья. И вполне вероятен неконтролируемый подрыв мины, особенно в штормовую погоду. В случае обнаружения морской мины (мин) или предметов, похожих на них, ни в коем случае их нельзя трогать. Необходимо незамедлительно сообщать по номеру 102.

Прогноз погоды в Одессе на 24 октября

Облачно с прояснениями. Утром и днем умеренный дождь.

Ветер южный, 9-14 м/с, утром и днем порывы, 15-20 м/с.

Температура ночью 12-14°С тепла, днем 15-17°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 24 октября

Облачно с прояснениями.

Утром и днем умеренный дождь, местами значительный, гроза. Ночью и утром местами туман.

Ветер южный, 9-14 м/с, утром и днем порывы, 15-20 м/с.

Температура ночью 10-15°С тепла, днем 15-20°С.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м, днем местами во время дождя видимость 1-2 км.

Читайте также:

Спросить AI:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме