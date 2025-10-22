Ключевые моменты:

Станцию очистки воды открыли на площади возле Фонтанского дома культуры

Проект реализован без бюджетных средств при поддержке Посольства Израиля.

Детали проекта

На площади возле Фонтанского дома культуры официально начала работу станция очистки воды. Об этом сообщил депутат Одесского областного совета Дмитрий Ковбасюк в своей публикации на Facebook. По его словам, качество очищенной воды полностью соответствует всем государственным нормам питьевой воды.

Реализация проекта стала возможной благодаря международному сотрудничеству без привлечения средств местного или государственного бюджетов. Партнерами выступили Посольство Государства Израиль в Украине, инициатива Israel in Ukraine и фонд MASHAV. Такое сотрудничество позволило быстро и эффективно обеспечить жителей Фонтанки доступом к качественной питьевой воде.

В ближайшие один-два дня планируется завершить благоустройство территории вокруг станции для максимального удобства жителей общины. Это позволит жителям комфортно пользоваться новой инфраструктурой и получать доступ к очищенной воде.

Читайте також: