Ключевые моменты:
- Завтра, 21 января, в Одессе и области без опасных метеоявлений.
- Ночью ожидаются ощутимые морозы, а днем возможно потепление до 0-2°С.
Прогноз погоды в Одессе на 21 января
В Одессе завтра ожидается переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром слабый туман.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 7-9°С мороза, днем 0-2°С тепла.
Прогноз погоды в Одесской области на 21 января
По Одесской области синоптики прогнозируют переменную облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Местами гололедица.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 7-12°С мороза, днем от 2°С мороза до 3°С тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м. Местами гололедица.
